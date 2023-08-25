NİĞDE (AA) - Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Alay beldesinde uyuşturucu satıcıları ve kullanıcılarına yönelik yürüttükleri çalışma kapsamında bir zanlıyı yakaladı.

Şüphelinin evindeki aramada, 365 gram metamfetamin, 5 kök süper skunk, 2 uyuşturucu kullanma aparatı, ruhsatsız 10 tabanca ve 1 av tüfeği, 25 fişek ile çok sayıda tabanca parçası ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.