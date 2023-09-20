NFTC, iki farklı kavramı kapsar - sosyal sorumluluk ve ticaret. İlk olarak, NFT'ler insanî ve çevresel ihtiyaçları ele almak için kullanılır. İkincisi ise işletmeler oluşturmak ve yönetmek için kullanılır.

Sosyal Sorumluluk ve Ticaret - NFTC'nin Temel Konseptleri

NFTC'nin sosyal sorumluluk alanındaki temel fikri, ağaçlandırma, doğal afetler ve gıda yardımı gibi faaliyetlere katkıda bulunmaktır. Bu, NFT'ler kullanarak ağaç satışları, NFT'ler aracılığıyla yardım malzemelerinin hazırlanması ve dağıtılması, ve NFT'ler kullanarak gıda yardımı satış paketleri şeklinde gerçekleşir. Proje ekibine göre bu model, toplumsal katılımı artıracak, ihtiyaç sahiplerine gerekli yardımları sağlayacak ve sosyal sorumluluk ruhunu teşvik edecek.

Ticaret alanında, NFTC fiziksel varlıkları NFT'ler aracılığıyla tokenleştirmeyi ve yüzdelerini bireylere satmayı amaçlar. Örneğin, bir restoran için çatal, sandalye, masa, mutfak ekipmanları gibi varlıklar tokenleştirilip yatırımcılara satıldığında, gerçek dünya işletmesi başlatılır ve tüm NFT sahipleri kolektif sahipler olur. Bu modelin tanıtılması işletmelerin gelişimini hızlandırır, iş olanakları yaratır ve nakit akışını artırır.

NFTC, sosyal sorumluluk alanlarının tanınmasını hızlandırmayı ve aynı zamanda NFT'lerin iş dünyasını nasıl etkileyebileceğini göstermeyi amaçlar. Bu proje hakkında kripto meraklılarına konuşan NFTC'nin CEO'su Ahmet Turgut Buruk, "Değerli Kripto Meraklıları, bugün sizlerle önemli bir projeyi paylaşmanın gururunu yaşıyorum. Şirketimiz olarak, NFT'lerin gücünü kullanarak sosyal sorumluluk ve ticaret alanlarında büyük bir sıçrama yapmanın gururunu taşıyoruz. Projemizin temel iki faaliyet alanı; sosyal sorumluluk ve ticaret..." dedi.

Proje Yol Haritası

NFTC, topluma önemli faydalar sağlamayı ve aynı zamanda NFT'lerin iş dünyasını nasıl etkileyebileceğini göstermeyi umuyor. Bu başarıya ulaşmak için ekip, gerçekçi ancak son derece iddialı bir yol haritası hazırladı.

Projeyi başlatmak için gerekli yatırımları başarıyla sağladıktan sonra, ekip NFTC Token'ı 0.2$ fiyatla tanıtacak. Bu resmi olarak projenin başlangıcını işaretleyecek ve topluluk üyelerinin bu yeni varlığı keşfetmesine imkan tanıyacak. 2023'ün dördüncü çeyreğinde, NFTC ilk orman projesini uygulayacak ve ilk işletmeyi başlatma çabalarına başlayacak.

2024'te, ekip sosyal sorumluluk ve ticari faaliyetlere dair aldığı geri bildirimleri toplamayı umuyor ve yeni faaliyetlerin tanıtılmasının yolunu açacak. Talebin artması ve proje benzeri başarının getirdiği artan ilgi ile ekip, NFTC Token'ı 2025'te 2$ seviyesine çıkarmayı umuyor.

NFT Combining Hakkında

NFT Combining (NFTC), misli olmayan tokenları kullanarak iş olanakları sağlayan ve düzenli nakit akışı oluşturan fiziksel işletmeleri yaratma fikrine dayanan bir projedir. Bu benzersiz iş modeli, sürdürülebilir gelir akışlarının oluşturulmasını mümkün kılarak uzun vadeli sürdürülebilirlik ve iş karlılığı sağlar.

Sosyal Medya Hesapları

Twitter: https://twitter.com/NFTCombine

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/nftcombining/

Telegram: https://t.me/NFTCombine

İletişim Bilgileri

E-posta: [email protected]

Website: https://www.nftcombining.com/