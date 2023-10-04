Tahran

Nessaci ile Al-Hilal takımları saat 19.30’da başkent Tahran’da bulunan Azadi Stadyumunda karşı karşıya geldi.

Dünyaca ünlü Brezilyalı futbolcu Neymar'ın top koşturduğu Al-Hilal takımı maçın 17’nci dakikasında Mitroviç'in attığı golle 1-0 öne geçti.

Karşılaşmanın 31’inci dakikasında iki takım oyuncuları arasında çıkan tartışma sonrasında maçın hakemi, Nessaci’den Emir Muhammed Huşmend ile Al-Hilal’den Selman El-Ferec’i kırmızı kartla oyun dışı bıraktı.

Maçın 59’uncu dakikasında Neymar, rakip takımın file ağlarını havalandırarak takımının ikinci golünü attı.

"Devler Ligi"nde ikinci hafta iki maçla başladı "Devler Ligi"nde ikinci hafta iki maçla başladı

Karşılaşmada dakikalar 90+3’ü gösterirken Salih El Şehri kornerden gelen topu Nessaci’nin kalesine göndererek maçın skorunu 3-0 olarak belirledi.

AA