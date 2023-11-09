Brezilya basınında yer alan haberlere göre, Sao Paulo kentinde yaşayan Biancardi ailesinin rezidansına, silahlı üç kişi girdi. Bruna Biancardi'nin anne ve babasının ellerini bağlayarak etkisiz hale getiren saldırganlar, Neymar'ın kızı Maive ile Bruna'yı kaçırmak amacıyla evi aradı.

Olay sırasında ikilinin, rezidans dışında olması nedeniyle saldırganlar, bu kez değerli eşyalara yöneldi. Site sakinlerinin durumu fark ederek emniyete haber vermesiyle olay yerinden uzaklaşmaya çalışan saldırganlardan biri, emniyet ekipleri tarafından yakalandı. Diğer ikisi ise değerli eşyalarla kayıplara karıştı.

Bruna Biancardi, olaydaki gelişmelere ilişkin sosyal paylaşım sitesi Instagram hesabından yaptığı açıklamada, "Maddi değeri olan eşyalar kurtarıldı. Önemli olan, herkesin iyi olması. Olaya karışan kişiler yakalandı." bilgisini verdi.