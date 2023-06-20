İstanbul Zorlu PSM'de başlayan "NEXT by TRT World Forum" etkinliğine Türkiye'den ve dünyadan alanında uzman birçok konuk katıldı.

Video gösterimiyle başlayan etkinliğin açılış konuşmasını TRT World'den Melinda Nucifora yaptı.

Nucifora, etkinliğin gençlerin bir araya gelip fikir alışverişinde bulunmaları için bir fırsat olduğunu belirterek "Bu, genç gazetecilerin, aktivistlerin, akademisyenlerin, STK üyelerinin, girişimcilerin fikirlerini paylaşmaya başlamaları ve diğer insanları teşvik etmeleri için önemli bir platform." dedi.

Etkinlikle medya, teknoloji, gezegen, ticaret, liderlik, spor, eğitim, seyahat, kolektif hareket ve erişilebilirlik temalarının işleneceğini söyleyen Nucifora, Türkiye'nin Darüsselam Büyükelçisi Mehmet Güllüoğlu, Şef Burak Özdemir ve eski futbolcu Frederic Kanoute'ye özellikle teşekkür etti.

"Geleceği İyilik Kurtaracak: Sosyal Girişimcilik" paneli

Moderatörlüğünü Nucifora'nin yaptığı "Geleceği İyilik Kurtaracak: Sosyal Girişimcilik" başlıklı oturumda konuşan, Malikah Genel Direktörü Rana Abdelhamid, 11 Eylül sonrası New York'unda büyüdüğünü, ailesi gibi Müslüman kimliğini korumaya çalıştığını anlattı.

Tüm ırkçı ve ayırımcı politikalara karşın başörtülerine sahip çıktıklarını belirten Abdelhamid, işyerinde ya da evlerinde tacize uğradıklarında bile isimlerini değiştirmediklerini, başörtülerinden vazgeçmediklerini kaydetti.

"Bir genç olarak başörtüsü takmaya karar vermek bana güven verdi." diyen Abdelhamid, sokakta yürürken biri tarafından zorla başörtüsünün çıkarılmaya çalıştığını ve saldırıya uğradığını anlattı.

Rana Abdelhamid, yaşadığı olayın çok travmatik olduğunu, ABD'de Müslümanlara yönelik nefret temelli şiddet olaylarının 11 Eylül'den sonra büyük artış gösterdiğini ifade etti.

Ramadan Tent Project Başkanı Ömer Salha, insanlığın "ötekileştirme" ve "aidiyet" gibi iki seçenekli bir dünyayla karşı karşıya olduğunu aktardı.

İslam'a ve Müslümanlara karşı son yıllarda nefret suçlarının giderek artmaya başladığını kaydeden Salha, Birleşik Krallık'ta son 5 yıldır Müslümanlar üst üste nefret suçlarına maruz kaldığını vurguladı.

Zindagi Trust Kurucu ve Başkanı Shehzad Roy ise Pakistan gibi geleneksel bir ülkede müzik yapmanın zorluklarına değinerek, buna karşı direndiğini ve yaptığı müzikle birçok konuya dokunduğunu kaydetti.

"2040 yılına kadar 2,7 trilyon dolarlık bir endüstri oluşturacak"

Etkinlikte bir sunum yapan AirCar Üst Yöneticisi (CEO) Eray Altunbozar, otomobillerin gelişiminden bahsederken, ürettikleri sürücüsüz uçan araba "AirCar" hakkında bilgiler verdi.

Altunbozar, artan trafik sorununa da çözüm olacak uçan araçların 2026'ya kadar yaygınlaşabileceğini belirterek, "2040 yılına kadar 2,7 trilyon dolarlık bir endüstri oluşturacak ki bu çok büyük bir rakam." ifadelerini kullandı.

"NEXT by TRT World Forum" çeşitli alanlardaki etkinlik, panel ve sunumlarla devam ediyor.

AA