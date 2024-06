Açılış töreni, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ile tüm şehitler için 1 dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Katılımcılara Türk Tarih Kurumunun (TTK) tanıtımını içeren video gösterildi.

Türkiye'nin New York Başkonsolosluğu ve Eğitim Ataşeliğinin girişimleriyle kurulan "Atatürk Kütüphanesi"nin açılışını Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız, Türkiye'nin New York Başkonsolosu Reyhan Özgür, Türk Tarih Kurumu (TTK) Başkanı Prof. Dr. Yüksel Özgen, Atatürk Araştırma Merkezi Başkanı Doç. Dr. Güner Doğan ve New York Eğitim Ataşesi Prof. Dr. Şamil Öçal gerçekleştirdi.

Açılış törenine aynı zamanda TTK Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Dilşen İnce Erdoğan, Türk Alman Üniversitesinden Doç. Dr. Enes Bayraklı, TTK Özel Kalem Müdürü Dr. Uğur Cenk Deniz İmamoğlu ile New York'taki Türk okullarının temsilcileri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

ABD'deki Türk toplumunun ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda kurulan ve Türk toplumunun kültürel mirasını koruma ile gelecek nesillere aktarmayı amaçlayan kütüphanede, 4 bine yakın kitap bulunuyor.

Türk edebiyatı, tarihi, sanatı ve daha birçok alanı kapsayan zengin kaynakların bulunduğu kütüphanenin envanterine aynı zamanda New York Eğitim Ataşeliğinin web sitesinden de erişim bulunuyor.

Açılış sonrasında "Osmanlıdan Cumhuriyet'e Modernleşme Süreci" konulu konferans düzenlendi.

"Son derece önemli ve gurur verici"

"Atatürk Kütüphanesi"nin Türkevi'ndeki açılışıyla ilgili konuşan TTK Başkanı Prof. Dr. Yüksel Özgen, TTK, Türk Dil Kurumu, Atatürk Araştırma Merkezi ve Atatürk Kültür Merkezinin kütüphaneye 2 bin 400 kitap bağışında bulunduğunu aktardı.

Özgen, "Türkevi'nde Atatürk isminde bir kitaplık açılışı yapmak son derece önemli ve gurur verici bir faaliyetti." ifadesini kullandı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk milletine "muasır medeniyetler seviyesine yükselme" hedefi koyduğunu anımsatan Özgen, "Bu hedefi gerçekleştirmek için de bilimi, kültürü ve sanatı rehber olarak gösterdi. TTK da bu yolda, anayasada da tarifi geçtiği üzere, Atatürk'ün manevi himayelerinde, Cumhurbaşkanımızın gözetim ve denetiminde faaliyet yürüten, Türkiye'nin modernleşmesi, Türkiye'nin muasır medeniyetler seviyesine çıkması için gerekli çalışmaları, faaliyetleri, Türk'ün olduğu her yerde yürüten bir kurum." diye konuştu.

Atatürk Araştırma Merkezi Başkanı Doç. Dr. Güner Doğan ise kitapların Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla Türkevi'ne ulaştırıldığını belirtti.

Doğan, "Kurumlar olarak çok mutluyuz." diyerek, "Atatürk" başlığı altında yayınlanan tüm kitapların kütüphaneye gönderildiğini, hem Türk hem de yabancı okurlar için çok faydalı kaynaklar bulunduğunu söyledi.

TTK Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Dilşen İnce Erdoğan da hem kurumunu hem de Türk devletini temsil etmek üzere açılışa katılmaktan memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Erdoğan, "Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Modernleşme Süreci" konulu konferansı "kadın" üzerine kurguladığını ifade etti.