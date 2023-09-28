Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,20 azalışla 33.550,27 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yatay seyirle 4.274,51 puan olurken, Nasdaq endeksi yüzde 0,22 artışla 13.092,85 puana çıktı.

ABD'de faiz oranlarının uzun süre yüksek kalacağına ve Kongrede bütçe üzerinde anlaşma sağlanamaması halinde hükümetin kapanma olasılığına ilişkin endişeler sürerken pay piyasalarında kapanışta karışık bir seyir izlendi.

Hafta başından bu yana Fed yetkililerinin "şahin" sözle yönlendirmeleri devam ederken, Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari faiz oranlarında birden fazla artışa ihtiyaç duyulabileceği ihtimaline açık olduğunu ifade etti.

Faiz oranlarının daha uzun süre yüksek kalacağına dair beklentilerle ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,65 seviyesine kadar çıktı.

Ayrıca, ABD'de 30 Eylül'de sona erecek 2023 mali yılının bitimine günler kala federal hükümete finansman sağlayacak yeni bütçeye ilişkin Kongredeki gelişmeler de piyasaların odağındaki yerini korudu.

ABD Senatosunda dün Cumhuriyetçiler ve Demokratlar hükümete 17 Kasım'a kadar finansman sağlayacak geçici bütçe tasarısı üzerinde anlaşma sağlarken, Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy söz konusu tasarıyı mevcut haliyle meclis gündemine almayacağını belirtti.

Makroekonomik veri tarafında ise dayanıklı mal siparişleri, ağustosta aylık bazda yüzde 0,2 artarak azalış beklentilerinin aksine yükseliş kaydetti.

AA