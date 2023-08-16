Kapanışta Dow Jones endeksi 360 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 1,02 azalarak 34.946,39 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 1,16 azalışla 4.437,86 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,14 kayıpla 13.631,05 puana düştü.

ABD'de perakende satışlar, temmuzda beklentilerin üzerinde artarken, pay piyasalarında negatif bir seyir izlendi.

Ülkede perakende satışlar, temmuzda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,7 artarak 696,4 milyar dolar oldu. Piyasa beklentileri, perakende satışların bu dönemde aylık bazda yüzde 0,4 artması yönündeydi.

Analistler, verilerin yüksek borçlanma maliyetleri ve fiyatlara rağmen tüketici harcamalarının dirençli kalmaya devam ettiğini gösterdiğini belirterek, bu durumun ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz oranlarını daha uzun süre yüksek tutabileceğine dair endişeleri artırdığını söyledi.

Öte yandan, kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'in bazı ABD'li bankaların notunu düşürebileceğine dair uyarısı sonrasında bankaların hisselerindeki değer kaybı dikkati çekti.

Ülkenin en büyük bankalarından JPMorgan Chase'in hisseleri yüzde 2,5, Wells Fargo'nun hisseleri yüzde 2,3 ve Bank of America'nın hisseleri yüzde 3,2 düştü.

Fed yetkililerinin açıklamaları da takip edilirken, Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, ilerlemeden memnun olduğunu ancak enflasyon oranının hala yüksek olduğunu belirtti.

Fed'in bir faiz indirimine çok uzak olduğunu vurgulayan Kashkari, oranları daha fazla artırıp artırmayacaklarına karar vermek için verileri görmeleri gerektiğini ifade etti.

Şirketlerin yılın ikinci çeyreğine ilişkin bilançoları da açıklanmaya devam ederken, ABD'li perakende devlerinden Home Depot'nun gelirleri, satışlarında yıllık yüzde 2 düşüş bildirmesine rağmen analistlerin beklentilerinin üzerinde geldi. Şirketin hisseleri finansal sonuçlarını yayımlaması sonrasında yüzde 1'e yakın değer kazandı.

Ayrıca, elektrikli otomobil üreticisi Tesla, ABD'de Model S ile Model X araçlarının daha kısa sürüş mesafesine sahip ve daha ucuz versiyonlarını piyasaya sürdü. Tesla hisselerinin, kısa menzilli araçlarını piyasaya sürmesi sonrasında yaklaşık yüzde 3 düşüş kaydetmesi dikkati çekti.

AA