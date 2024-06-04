Amerikalı ve farklı milletlerden müzikseverlerin bir araya geldiği alanda Türk müziğinden eseler çalındı.

TIME Derneği Başkanı Özlem Rozantis, "Konserlerimizi halka açık mekanlarda düzenleyerek erişimi artırmayı ve müziğimizi daha geniş kitlelere ulaştırmayı hedefliyoruz." dedi.

Atatürk Korosu’nun, "müziğe gönül vermiş amatör ve profesyonel müzikseverlerden" oluştuğunu belirten Rozantis, "Amacımız, müziğimizi ve kültürümüzü en iyi şekilde temsil etmek ve Amerikan kültürel sahnesinde yer edinmektir." diye konuştu.

Koronun müzik direktörü Fuat Taner Tokgözol ise "Farklı kökenlerden müzisyenlerle işbirliği yapıyoruz. Waltz, rock, fusion, balad ve bolero gibi batı müziği türleriyle müziğimizi zenginleştiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Tokgözol, "Balkanlar'dan Doğu Anadolu’ya, halk müziğinden sanat müziğine geniş bir repertuvar sunarak ezgilerimizin, ritimlerimizin ve makamlarımızın zenginliğini Amerikalılarla paylaşıyoruz." sözlerine yer verdi.

Merhum müzisyen Nedim Katgı tarafından 2008 yılında kurulan dernek aynı zamanda, Türk müziğine ilgi duyan yetenekli vokalist ve müzisyenleri de destekleyerek, onlara Türkiye'nin kültürel mirasını öğrenmeleri için fırsatlar sunuyor.