NEVŞEHİR (AA) - Püsküllü mevkisinde yakınlarıyla piknik yapan ve serinlemek için girdiği ırmakta kaybolan İran uyruklu Sayed Mehdi Hoseini'yi (28) arama çalışmaları gece devam etti.

Su altı arama ekiplerinin destek verdiği çalışmada, Hoseini'nin cesedi kaybolduğu bölgeye yakın bir yerde tespit edildi.

Ekiplerin sudan çıkarttığı cenaze, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Nevşehir Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Avanos ilçesinde dün ırmakta akıntıya kapılarak kaybolan Hoseini için AFAD ve Avanos İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince arama çalışması başlatılmıştı.