Haber: Damla Oya Erman

The Witcher, canlı aksiyon dizisinin 4. sezonundan önce izleyicilerle buluşacak kısa bir animasyon serisi olan Sirens of the Deep'i duyurdu. Netflix, bu animasyonun 2024 yılının sonlarına doğru yayınlanacağını açıkladı.

Dizi severler, Henry Cavill'in canlı performansının ardından Geralt'ı seslendiremeyeceğini önceden tahmin etmiş olabilirler, özellikle de aktörün Witcher olarak sezon 3'le veda ettiği düşünüldüğünde. Bu kez karaktere ses, Witcher video oyunlarında Geralt of Rivia'ya sesiyle hayat veren Doug Cockle tarafından sağlanacak.

The Witcher: Sirens of the Deep, "A Little Sacrifice" adlı Witcher kısa öyküsünü anime formatına uyarlayacak. Hikaye, Geralt'ın ve Dandelion'ın (kitaplardaki adıyla Jaskier) bir prensin yerine bir denizkızıyla konuşmasını içeriyor. Ayrıca, Dandelion'ın şair rakibi Essi Daven'i canlandıran ismin Man of Steel filminde yer alan Christina Wren, diziye sesiyle katılıyor. Animasyonun yapımcılığını Avatar: Korra'nın Efsaneleri'nden tanıdığımız stüdyo Studio Mir üstleniyor.