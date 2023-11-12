Haber: Damla Oya Erman

Şirket, Supergiant Games'in popüler oyunu Hades'i, Netflix mobil uygulamasına getireceğini duyurdu.

Son birkaç yıldır oyun sektörüne önemli yatırımlar yapan Netflix, yeni oyun stüdyoları satın almanın yanı sıra, tanınmış isimleri bünyesine katma ve bulut tabanlı oyun servisleriyle pazarda genişlemeye çalışıyor. Bu hamleleriyle "her şeyin Netflix'i" olma hedefine bir adım daha yaklaşıyor.

Geeked Week sanal etkinliği kapsamında, Netflix, 2024 yılında Netflix mobil uygulamasına gelecek bir dizi yeni içeriği duyurdu. Bunlar arasında Avatar: Son Havabükücü, Scott Pilgrim Takes Off, Stranger Things ve The Umbrella Academy gibi büyük yapımların yanı sıra, dikkat çekici bir oyun olan Hades de bulunuyor.

Netflix'in bu hamlesi, abonelik tabanlı mobil oyunlarda rekabetçi bir güç olma çabalarını gösteriyor. Ancak şu anda Netflix kullanıcılarının yalnızca %1'inin bu hizmeti kullandığı belirtiliyor. Şirket, içerik yelpazesini genişleterek ve büyük projelerle dikkat çekerek oyun platformunda daha etkin bir rol oynamayı amaçlıyor.