Bitlis

Son yılların çetin kışının yaşandığı Bitlis'te, nisanda da karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, kentte etkili olan yağışlar nedeniyle kapanan Nemrut Krater Gölü'ne ulaşımın sağlandığı yolu açmak için çaba gösteriyor.

Yer yer 6 metre karın bulunduğu yolda zor şartlarda çalışan ekipler, her yıl yerli yabancı binlerce turiste ev sahipliği yapan göle ulaşımın sağlandığı yolu 2 gün içinde açmayı hedefliyor.

Nemrut Dağı eteğinde yürütülen çalışmalar hakkında gazetecilere açıklama yapan İl Özel İdaresi merkez şantiye şefi Nail Aşit, karla mücadelenin son ayağı olan Nemrut Krater Gölü'nün yolunu açmak için çalışmalara başladıklarını söyledi.

Nemrut Krater Gölü'nün kentin turizmi için önemli olduğunu belirten Aşit, şöyle konuştu:

"Yolda kar kalınlığı yer yer 6 metreyi buluyor. Ülkemizin birçok yerinde denize giriliyor. Burada da karla mücadele çalışmalarımızı 1-2 gün içinde sonlandıracağız. Ramazan Bayramı'nın birinci veya ikinci gününe kadar göle ulaşmayı hedefliyoruz. Nemrut Krater Gölü, yerli ve yabancı turistlerin ilgi gösterdiği bir yer. Bunun bilincinde olduğumuz için sabah itibarıyla mesai arkadaşlarımızla çalışmalara başladık."

Greyder, kepçe ve rotatifle çalışma yürüttüklerini anlatan Aşit, yukarı kesimlerde kar kalınlığının daha da fazla olduğunu sözlerine ekledi.