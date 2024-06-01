Azerbaycan maçlarının gruptaki yerleri için çok kritik öneme sahip olduğunun altını çizen Kıragası, "İlk hedefimiz evimizdeki maçı kazanmaktı. Çok şükür ki bunu başardık. Şimdi ikinci hedefimiz deplasmandaki Azerbaycan maçını kazanmak. Ana hedefimiz ise Play-off'lara kalmak. Bunu başarmak için var gücümüzle çalışıyoruz ve bugün çok büyük bir adım daha attık." diye konuştu.

"Son 9 resmi maçta 8. galibiyetimize ulaştık"

Azerbaycan karşısında maçın başından sonuna üstün bir oyun sergilediklerini ifade eden Kıragası, "Rakibimizin oyuna sert bir şekilde başlayacağını ve daha sonra kapanacağını biliyorduk. Bu yüzden acele etmedik. Topa sahip olmak önemliydi. Bunu başardık. Üçüncü bölgede etkili hücumlar gerçekleştirdik. Zaman zaman oyuncularımızın bireysel yetenekleri ön plana çıktı ve göze hoş gelen hareketler de izledik. Maç sonucunda kalitemizi ortaya koyarak sonuca gittik. Macaristan maçından sonra bu maçı da kazanmak bize büyük motivasyon oldu. Son 9 resmi maçımızda 8. galibiyetimize ulaştık ve kalemizde sadece 4 gol gördük. Bu istatistik bile kadın futbolunun muhteşem gelişimini çok güzel özetliyor." dedi.



"Erzincan'a çok teşekkür ediyoruz"

Erzincan'a ayrı bir paragraf açmak istediğini belirten Kadın A Milli Takım Teknik Direktörümüz, "20 Mayıs'tan beri Erzincan'da muhteşem şekilde ağırlandık. Yerel yönetimlere gösterdikleri muhteşem ev sahipliği için çok teşekkür ediyoruz. Erzincan halkına maç boyunca sergiledikleri coşkulu destek için teşekkür ediyoruz. Erzincan tarihinde ilk kez bir milli maç oynandı ve bu da bize nasip oldu. Kazandığımız ve taraftarlarımıza galibiyet hediye ettiğimiz için son derece mutluyuz." ifadelerini kullandı.



Bir teşekkür de Arzu Karabulut'a

Özel bir insan için ayrıca teşekkür etmek istediğini ifade eden Necla Güngör Kıragası, "Bu güzel gece, bir güzel şey daha yaşandı. Milli oyuncumuz Arzu Karabulut, bugün Kadın A Milli Takım formasını 100. kez terletti. 2005 yılından beridir kendisi milli takımda forma giyiyor. Bu gerçekten çok özel ve güzel bir duygu. Arzu, kadın futbolunun çok uzun bir dönem cefasını çekti. Bugün ise sefasını sürüyor. Kazandığımız bir maça da 100 sayısının denk gelmesi ayrı bir güzellik oldu. Kendisine, 'Nice 100 maçlara' diyorum." değerlendirmesini yaptı.