İSTANBUL - Kısakürek'in Eyüpsultan Mezarlığındaki kabri başında düzenlenen anma etkinliğine, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken’le birlikte İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara, İstanbul Müftüsü Safi Arpaguş, dernek, vakıf, STK temsilciler ve sevenleri katıldı. Eyüpsultan ve Esenler ilçesinde bulunan lise ve ilkokul öğrencileri de törende hazır bulundu. Anma töreni Kuran-ı Kerim Tilaveti ve dua okunması ile sona erdi.

Programa Şair, Yazar Ali Ural konuk oldu

Üstad Necip Fazıl Kısakürek için bir anma programı da Eyüpsultun Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlendi. Sunuculuğunu Selahaddin Kocaaslan’ın üstlendiği programa Şair, Yazar Ali Ural konuk oldu. Selahaddin Kocaaslan’ın Necip Fazıl Kısakürek'in şiirlerinden seçkiler sunduğu programda Ural, hayatı ve eserleriyle yaşadığı döneme damgasını vuran yazar, şair, fikir, aksiyon adamı Necip Fazıl Kısakürek'in hayatını, mücadele ve davasının bir parçası olan şairliğini, yazarlığını anlattı.

“Necip Fazıl en çok Eyüp’te anılmayı hak ediyor”

“Necip Fazıl en çok Eyüp’te anılmayı hak ediyor” diyen Ali Ural, “Bunun sebebi sadece burada medfun olması değil, burada hayat bulmasıdır. Çünkü Eyüp sırtlarında başlamıştır onun doğumu. Necip Fazıl, Abdülhakim Arvasi ile tanıştığında 1934’te doğmuştur. Necip Fazıl’ın hayatını ikiye ayırabiliriz. 1934’ten önce ve sonra diye. Vapurda, yolculuk yaparken tanımadığı birisi Necip Fazıl’ın eline bir kağıt tutuşturuyor. O kağıdın üzerinde Abdülhakim Arvasi’nin ismi ve adresi var. Eline tutuşturulan bu kağıt hayatını değiştiriyor. Yalnız başına gitmeye cesaret edemiyor o mekana, Eyüp sırtlarına. Yanına ünlü ressam Abidin Dino’yu alıyor. Abdülhakim Arvasi’nin mekanına, Eyüp sırtlarına çıkıyorlar ve o büyük an gerçekleşiyor. Arvasi Hazretleri, Necip Fazıl’ın gözlerinin içine bakıyor. Necip Fazıl, ateşten yakıcı gözlerden söz ediyor ve ruhuna bir temel çivisinin çakıldığını söylüyor. Yıl 1934, Eyüp sırtlarında bir doğum gerçekleşiyor. Onun için Eyüp'te anılmalı Necip Fazıl” dedi.

Programın sonunda Eyüpsultan Belediyesi Kültür İşleri Müdürü İrfan Çalışan, Başkan Deniz Köken adına Ali Ural’a çiçek takdiminde bulunup “İstiklal Harbi’nin 100. yılında İstanbul ve Eyüpsultan Tebliğler” kitabını hediye etti. Necip Fazıl Kısakürek'in Hayatı, Eserleri, Fikirleri Sergisi’nin de yer aldığı anma gecesinin sonunda tüm katılımcılara Necip Fazıl Kısakürek'in “Çile” kitabı verildi.

HABER:SELÇUK BULUT