İstanbul
NBA'e 6 maçla devam edildi. Batı Konferansı lideri Nuggets, yıldız oyuncusu Nikola Jokic'in 31 sayı, 7 ribaunt, 5 asistle öne çıktığı maçta Spurs'ü mağlup ederek üst üste 5, bu sezon 47. galibiyetini aldı.
Jamal Murray'nin 15 sayı, 10 ribaunt, 8 asistle oynadığı Nuggets'ta Michael Porter Jr, Christian Braun ve Justin Holiday 13'er sayı kaydetti.
Batı Konferansı'nın son sırasındaki Spurs'te Jeremy Sochan'ın 19, Victor Wembanyama ve Devin Vassell'in 17'şer sayısı, sezonun 53. yenilgisini önleyemedi. Ev sahibi ekipte milli basketbolcu Cedi Osman ise mücadelede forma giymedi.
Pelicans, Williamson'ın 34 sayısıyla kazandı
Play-off mücadelesi veren takımların maçında New Orleans Pelicans, sahasında Los Angeles Clippers'ı 112-104 mağlup etti.
Pelicans'ta Zion Williamson 34 sayı, 7 ribaunt, 4 asist, 3 top çalmalık performansıyla takımına sezonun 40. galibiyetini getiren isim oldu.
Bu sezon 24. mağlubiyetini yaşayan Clippers'ta Paul George 26 ve Kawhi Leonard 23 sayı üretti.
Sonuçlar
Detroit Pistons-Miami Heat: 95-108
Charlotte Hornets-Phoenix Suns: 96-107
Toronto Raptors-Orlando Magic: 103-113
New Orleans Pelicans-Los Angeles Clippers: 112-104
San Antonio Spurs-Denver Nuggets: 106-117
Utah Jazz-Atlanta Hawks: 124-122Kaynak: AA