Ankara

NBA play-off'larına tek karşılaşmayla devam edildi. Batı Konferansı play-off yarı final serisi ilk maçında, normal sezonu lider tamamlayan Nuggets, konferans dördüncüsü Suns'ı konuk etti.

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Rakibine oranla özellikle mücadelenin ikinci çeyreğinde daha sert savunma yapan Nuggets, karşılaşmadan 18 sayı farkla galip ayrıldı ve seride 1-0 öne geçti.

Nuggets'ta Jamal Murray 34 sayı, 9 asist ve 5 ribaunt, Nikola Jokic 24 sayı, 19 ribaunt ve 5 asist, Aaron Gordon 23 sayı ve 6 ribauntla galibiyette önemli rol üstlendi. Bruce Brown 14, Michael Porter 11, Kentavious Caldwell-Pope 10 sayıyla maçı tamamladı.

Suns'ta Kevin Durant 29 sayı ve 14 ribaunt, Devin Booker 27 sayı, 8 asist ve 4 ribaunt, Deandre Ayton 14 sayı ve 7 ribaunt, Chris Paul 11 sayı ve 5 asistle mücadele etti.

Serinin ikinci maçı, 2 Mayıs Salı günü oynanacak.

AA