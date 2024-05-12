11. dakikada Gaziantep FK öne geçti. Sağ kanatta Markovic'in yerden ortasında kale sahası içinde Dragus'un vuruşunda, meşin yuvarlakla ağlarla buluştu: 0-1
31. dakikada Adana Demirspor beraberliği yakaladı. Balotelli'nin kafayla ceza sahasına indirdiği topla buluşan Mendoza'nın vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 1-1
33. dakikada Gaziantep FK tekrar öne geçti. Maxim'in pasıyla sağ kanatta topla buluşan Markovic, ceza sahasına girdikten sonra yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-2
44. dakikada Dragus'un sol kanattan yerde ortasında kale sahası önünde topla buluşan Maxim'in vuruşunda, top direkten geri döndü.
45+7. dakikada Gaziantep FK farkı 2'ye çıkardı. Maxim'in sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda kale sahası içinde yükselen Djilobodji'nin vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-3
Karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekibin 3-1 üstünlüğü ile tamamlandı.
Stat: Yeni Adana
Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Süleyman Özay, Mustafa Savranlar
Yukatel Adana Demirspor: Magomedaliyev, İsmail Çokçalış, Manev, Gravillon, Mohammadi, Maestro, Michut, Mendoza, Tayfun Aydoğan, Yusuf Erdoğan, Balotelli
Gaziantep FK: Nita, Mustafa Eskihellaç, Ertuğrul Ersoy, Djilobodji, M'Bakata, N'Koulou, Ogün Özçiçek, Markovic, Maxim, Max Gradel, Dragus
Goller: Dk. 11 Dragus, Dk. 33 Markovic, Dk. 45+7 Djilobodji (Gaziantep FK), Dk. 31 Mendoza (Yukatel Adana Demirspor)
Kırmızı kart: Dk. 40 Balotelli (Yukatel Adana Demirspor)
Sarı kartlar: Dk. 24 Michut, Dk. 45+9 Maestro (Yukatel Adana Demirspor), Dk. 24 Markovic (Gaziantep FK)