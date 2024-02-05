NBA'e 9 maçla devam edildi. Alperen'in 15 sayı ve 10 ribauntla "double-double" yaptığı maçta Rockets, Timberwolves'a kaybederek bu sezonki 26. yenilgisini yaşadı.

Timberwolves'ta Anthony Edwards 32 sayı, 6 ribaunt ve 1 asist; Rudy Gobert 17, Karl-Anthony Towns 14 sayıyla galibiyete katkı sağladı.

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Suns, Beal'ın 43 sayısıyla kazandı

Phoenix Suns, deplasmanda Washington Wizards'ı 140-112 mağlup ederek sezonun 29. galibiyetini elde etti.

Eski takımına karşı 43 sayı, 2 ribaunt ve 6 asistlik bir performans sergileyen Bradley Beal, Suns'ı galibiyete taşıyan isim oldu.

Wizards'ta Deni Avdija'nın 24 sayı, 3 ribaunt ve 1 asist; Eugene Omoruyi'nin 16 sayı, 10 ribaunt ve 3 asistlik katkıları yenilgiyi önleyemedi.

Sonuçlar

Detroit Pistons-Orlando Magic: 99-111

Washington Wizards-Phoenix Suns: 112-140

Boston Celtics-Memphis Grizzlies: 131-91

Charlotte Hornets-Indiana Pacers: 99-115

Miami Heat-Los Angeles Clippers: 95-103

Oklahoma City Thunder-Toronto Raptors: 135-127

Minnesota Timberwolves-Houston Rockets: 111-90

Utah Jazz-Milwaukee Bucks: 123-108

Denver Nuggets-Portland Trail Blazers: 112-103

Kaynak: AA