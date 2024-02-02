NBA'e 4 maçla devam edildi. Maxey, 51 sayılık üstün performansıyla 76ers'a sezonun 30. galibiyetini getirdi.

76ers'ta Tobias Harris 28 sayı, 5 ribaunt ve 7 asist, milli basketbolcu Furkan Korkmaz ise 5 sayı, 2 ribaunt ve 2 asistle galibiyete katkı verdi.

Jazz'da Lauri Markkanen 28 sayı, 10 ribaunt ve 3 asistle "double-double" yaparken, Collin Sexton 22 sayı, 1 ribaunt ve 6 asistle oynadı.

Lakers, lider Celtics'i devirdi

Los Angeles Lakers, deplasmanda Doğu Konferansı lideri Boston Celtics'i 114-105 yendi.

Bu sezonki 25. maçını kazanan Lakers'ta Austin Reaves 32 sayı, 2 ribaunt ve 3 asist, D'Angelo Russell ve Jaxson Hayes ise 16'şar sayılık katkı sağladı.

Celtics'te Jayson Tatum'un 23 sayı, 7 ribaunt ve 3 asist, Kristaps Porzingis'in 17 sayı, 7 ribaunt ve 3 asistlik performansları sezonun 12. yenilgisini önleyemedi.

Sonuçlar

New York Knicks-Indiana Pacers: 109-105

Boston Celtics-Los Angeles Lakers: 105-114

Memphis Grizzlies-Cleveland Cavaliers: 101-108

Utah Jazz-Philadelphia 76ers: 124-127