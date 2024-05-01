NBA play-off'larına 3 maçla devam edildi. Doğu Konferansı'nı 7. sırada bitiren Philadelphia 76ers, 2. sırada tamamlayan New York Knicks'i uzatma sonunda 112-106 mağlup etti.

76ers'ta Tyrese Maxey, 46 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı.

Knicks'te Jalen Brunson'ın 40 sayısı galibiyet için yeterli olmadı.

Cavaliers, 3-2 önde

Play-off ilk turunda Cleveland Cavaliers, Orlando Magic'i 104-103 yenerek seride 3-2 öne geçti.

Cavaliers'ta Donovan Mitchell 28, Darius Garland ise 23 sayı kaydetti.

Magic'te Paolo Banchero, 39 sayı atmasına rağmen mağlubiyete engel olamadı.

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Seride geride olan Bucks, pes etmedi

Milwaukee Bucks, Indiana Pacers'ı 115-92 mağlup ederek seriyi 3-1'den 3-2'ye getirdi.

Bucks'ta Khris Middleton ve Bobby Portis, 29'ar sayı kaydetti.

Pacers'ta ise Tyrese Haliburton, 16 sayı attı.