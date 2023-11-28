Haber: Damla Oya Erman

Portman, Variety'nin "Awards Circuit Podcast" programında yaptığı bir sohbet sırasında, çocuk oyuncuların eğlence sektörüne girmesini önermeyerek, kendi deneyimine rağmen genç insanları bu alana yönlendirmemeyi tercih ettiğini belirtti.

13 yaşında "Leon: Profesyonel" adlı filmde profesyonel oyunculuğa adım atan Portman, ebeveynlerinin işindeki iyiliği konusunda dikkatli olduklarına vurgu yaptı. "Zarar görmediğim neredeyse bir şans kaza olduğunu hissediyorum, aynı zamanda çok korumacı, harika ebeveynlerle birleşmiş," dedi. "Çocukların bunun bir parçası olmamaları gerektiğini düşündüğüm kadar kötü hikayeler duydum."

Portman, çocukların oyunculuk yapmaması gerektiğini ve onların oynaması ve okula gitmesi gerektiğini ifade etti. Şu anda "May December" adlı çalkantılı dramada Julianne Moore ile birlikte başrol oynuyor.