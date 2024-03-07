1935 doğumlu Celal Özdemir, eğitimini yurtdışında tamamladı ve farklı ülkelerde ilim çalışmalarına devam etti. Türkiye'ye döndükten sonra ilim, tebliğ, birlik, beraberlik ve kardeşlik konularında yoğun çalışmalar yürüttü. Halkın teveccühüyle kanaat önderi olarak büyük saygı ve sevgi gördü. Her olumsuz durumda görüşüne başvurulan ve hayır işlerinde öncülük eden Celal Özdemir, ömrünü maneviyata ve birlik-beraberlik için adadı. Tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

Mardin Ekrem Oy Camii'nde kılınan öğle namazının ardından binlerce bir katılımla Kamor Kabristanı'nda defnedildi. Taziye başta Mardin valisi olmak üzere belediye başkanlari siyasi partilerin temsilcileri ve binlerce vatandaşların katılımıyla son buldu.