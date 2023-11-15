Haber: Damla Oya Erman

Bu duraklama, yaşanan "Mars güneş bağlantısı" adı verilen bir olayın bir parçasıdır. Dünya ve Kızıl Gezegen, güneşin zıt taraflarına konumlandığı iki haftalık bir süreç içindedir.

Güvenlik önlemleri kapsamında gerçekleştirilen bu duraklama, Mars görev ekiplerinin her iki yılda bir karşılaştığı bir hizalamadan kaynaklanmaktadır. Mars ve Dünya'nın güneşin etrafında farklı taraflara yerleştiği bu dönemde, güneş koronasından çıkan sıcak, iyonlaşmış gazın, Dünya'dan Mars'a gönderilen radyo sinyallerini potansiyel olarak bozma riski bulunmaktadır.

NASA yetkilileri, "Bu tür bir duraklamanın nedeni, güneşin koronasından çıkan sıcak gazın, Dünya'dan gönderilen radyo sinyallerini etkileyebileceği ve beklenmedik davranışlara yol açabileceği endişesidir" dedi. (Korona, bilim adamları hala tam olarak anlamadıkları bir nedenle, güneşin yüzeyinden çok daha sıcak olan dış atmosferidir.)

Bu geçici duraklama sürecinde, robotlar belirli gözlem ve inceleme görevlerine devam edecekler. Örneğin, Perseverance ve Curiosity gezginleri, park halindeyken yüzey koşullarındaki, hava durumu ve radyasyondaki değişiklikleri izleyecekler. Ingenuity Mars Helikopteri ise renkli kamerasını kullanarak kumun hareketini inceleyecek.

NASA'nın aktif Mars yörüngeli araçları olan Odyssey, Mars Keşif Uydusu (MRO) ve MAVEN ("Mars Atmosferi ve Uçucu Evrim") ise bu süre zarfında da görevlerine devam edecekler. Odyssey ve MRO, resim çekmeye devam ederken, MAVEN, Mars'ın atmosferinin güneş parçacıkları ile etkileşimini incelemeye devam edecek.

Mars görevlerinin birçoğu, bu tür güneş bağlantılarına alışkın. Örneğin, Odyssey 2001 yılında Mars'a ulaştı ve MRO 2006 yılında oraya vardı. Curiosity, Ağustos 2012'den beri dev Gale Krateri'ni keşfederken, MAVEN Eylül 2014'te Mars yörüngesine ulaştı. Perseverance ve Ingenuity ise filonun daha yeni üyeleri; robotik ikili, Şubat 2021'de 28 mil genişliğindeki Jezero Krateri içine indi.