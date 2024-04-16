Ankara

NASA'dan yapılan açıklamada, geçen ay Florida'da yaşayan Alejandro Otero'nun evinin çatısına 700 gram ağırlığında bir nesnenin düştüğü anımsatılarak, söz konusu nesnenin 2021'den bu yana Dünya'nın yörüngesine doğru hareket eden kargo paletine ait bir parça olduğu ifade edildi.

ISS'ye ait kargo paletinin atmosfere girerken tamamen yanmasının beklendiğine işaret edilen açıklamada, söz konusu parçanın "uzay çöpü" olarak bir evin çatısına düştüğü kaydedildi.

Açıklamada, 700 gram ağırlığındaki nesnenin, analiz için Kennedy Uzay Merkezi'nde bulunduğu aktarıldı.

Olayda evinde bulunmayan Otero, "uzay çöpü" diye nitelenen cismin 2 katlı evin çatısından girerek giriş katının zeminine şiddetle çarptığını söyleyerek, kimsenin yaralanmamış olmasından memnuniyet duyduğunu belirtti.