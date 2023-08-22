Haber: Damla Oya Erman

Gerçek şu ki, Narsistik Kişilik Bozukluğu adı verilen ve nüfusun %1 veya %2'sinde nadir görülen bir durum vardır, diyor Georgia Üniversitesi'nde psikoloji profesörü Dr. W. Keith Campbell.

"Klinik olarak, evliliğinizi mahvederse, iş ilişkilerinizi bozar, iş yerindeki aşırı özgüveniniz sizi bir şekilde parçalar hale getirirse... o zaman bu bir bozukluk haline gelir," diye açıklıyor. Campbell, bu bozukluğa sahip olan birini tanımlarken.

Ancak narsizm bir kişilik özelliğidir ve herkes bir yerlerde bir yerde durur, diyor Harvard Tıp Fakültesi'nde psikoloji dersleri veren ve lisanslı bir psikolog olan Dr. Craig Malkin.

En yüksek özellik seviyelerine sahip olan insanların en üst %10'u narsist olarak tanımlanır, bu da 10 kişiden birinin narsist olarak düşünülebileceği anlamına gelir, ekliyor.

Ancak en iyi ihtimalle sizi başarıları hakkında partiye katılanlara sıkıcı bir şekilde sıkıcı bir liste sunarak sıkabilirler veya en kötü ihtimalle bir tür istismara neden olabilirler mi? Uzmanlar, onları nasıl tanıyabileceğinizi ve kendinizi nasıl koruyabileceğinizi paylaşıyor.

1- Uğraştığınız narsist hangi türdendir?

Narsistlerin üç türü vardır ve özel hissetmek için nasıl bir yol izledikleri, Malkin'e göre ayırt edilebilir. Bazıları diğerlerinden daha zor anlaşılabilir.

Açık narsistler, diğerlerine üstün hissederek başa çıkarlar ve narsizm dediğinizde akla gelen ilk kişiler olabilirler, diyor Malkin.

"Her ne yaparsanız yapın, ne yaparsanız yapın yeterli olmayacak bir his vardır, bu yüzden diğer kişiyle karşılaştırıldığında soluk kalacak," diyor Malkin. "Başarıları daha iyidir."

Gizli narsistler, en büyük talihsizliği veya yanlış anlaşılmayı yaşayan kişi olarak görülerek özel hissederler, ekliyor. Bu kişinin yaşadığı sıkıntılar, muhtemelen uğraştığınız sorunları gölgede bırakacaktır.

Üçüncü olarak, topluluk narsistleri, herhangi bir grupta en yardımsever kişi olarak görülerek özel hissederler.

"Size hiç kimse daha ilgili veya bağlı olmayan birini görmediğinizi anlamak istiyorlar," diyor Malkin.

2- İnsanlarla etraftayken nasıl hissedersiniz?

Bir kişiyle etrafınızda nasıl hissettiğiniz, narsistik ölçekte ne kadar puan aldığının iyi bir göstergesi olabilir. Birden fazla narsistle ilişkiler yaşamış olan insanların muhtemelen kendilerine karşı çok fazla şüphe duydukları söylenebilir, diyor Malkin.

Bir narsist ile ilişkisi olanlar sıklıkla "Belki yaklaşımımı yumuşatmalıyım ya da sesimi yükseltmeseydim, belki bu kadar ısrarlı olmasaydım" diyecektir, diyor Malkin.

Bu tür kişiler genellikle kendi duygularından kopuktur, ekliyor.

Gizli bir narsistle uğraşıp uğraşmadığınızı ve sadece gerçekten biraz destek ihtiyacı olan biriyle uğraşıp uğraşmadığınızı nasıl anlarsınız? Kendinizi itiliyor veya içine çekiliyor hissedip hissetmediğinize bakın, diyor Malkin.

Gizli narsistler savunmasızlıklarını paylaşmıyor, diyor. "Eğer gerçek gözyaşları görmüyorsanız veya ona doğru çekiliyormuş gibi hissetmiyorsanız, bu bir gösteridir, ifade değil."

3- İlişkinizde denge var mı? Yoksa her şey onlarla mı ilgili?

Konuşmalar (ve ilişkiler) karşılıklı olmalıdır: Bir kırılganlık paylaşırsınız ve diğer kişi ilgi gösterir. Sonra diğer kişi bir kırılganlık paylaşır ve siz ilgi gösterirsiniz.

Ancak narsistlerde böyle değil.

"Genellikle... karşılıklı, ilgili, bağlantılı konuşmalarla rahat hissetmezler, gerçek ve kırılgan duyguları, üzüntü veya korku gibi, paylaştıkları yer," diyor Malkin.

Birçok insanın açılmak konusunda biraz korkusu olabilir, ekliyor, ancak narsistler bu korkuyla özel hissetmekle başa çıkar.

Sadece üzgün veya yalnız hissettiğini kabul etmekten kaçınmayacaklar, aynı zamanda kendilerine iyi bakarak böyle hissetmediklerini belirtirler, diyor Malkin.

"Yalnızca bu çok yaygın insan deneyimi ve duygusunu itiraf etmekten kaçınmıyorlar," diyor, "aynı zamanda sizinle karşılaştırıldığında daha iyi hissetmek için kendilerini destekliyorlar."

4- İlişkiniz gerçekten yakın mı? Nasıl değerlendirilir?

Özel hissetme ihtiyacı, narsistlerin yakın ilişkileri geliştirmesinin önüne geçer, diyor Malkin.

"Narsizm, ilişkilerin gerçekten önemli olmadığına takıntılı bir şekilde sürdürülmek istendiği bir durumdur," diyor.

"Narsizm, genel anlamıyla kendini şişirilmiş bir görüşe sahip olmayı ve diğer insanlarla daha yakın, duygusal ve sıcak ilişkileri eksikliğini ifade eder," diyor Campbell.

Gerçek arkadaşlıklar, romantik partnerler ve aile bağları yerine, narsistlerin ilişkileri, Malkin'in "üçlü E" olarak adlandırdığı şey tarafından tanımlanabilir.

• Sömürü, "özel hissetmek için başkalarına ne pahasına olursa olsun yapma"

• İmtiyaz, "dünyanın kendi isteklerine uygun bükülmesi gerektiği gibi davranmak"

• Empati eksikliği, "diğer insanların duyguları, ihtiyaçları ve bakış açılarının olması gerektiğini unutan kişilerdir."

Bu eğilimler, sözlü, duygusal veya fiziksel istismarın temelini oluşturabilir, diyor Malkin.

5- Kendinize rahat bir nefes verin

Narsistleri fark etmek zor olabilir, çünkü onların sizin onlar hakkında düşündüğünüz gibi harika ve özel olduklarına gerçekten inanmış olmanız mümkündür, diyor Deborah Ashway, Kuzey Carolina, New Bern'de lisanslı bir klinik mental sağlık danışmanı.

"Onları dünyalarına çekmek, onları takip etmek ve diğer insanlardan daha iyi olduklarını düşündürmek için çok fazla çekicilik kullanırlar," diyor.

Eğer kendinizi bir narsistin ağına düşmüş bulduysanız, kendinizi suçlamayın, diyor.

"Çok zordur, çünkü çok iyi bir yüzeyleri vardır ve her biri biraz farklıdır," diyor Ashway. "İnsanlar yıllarca fark etmeden devam edebilirler."

Narsistten uzaklaşma zamanının geldiğini mi düşünüyorsunuz? Kendinizi olabildiğince ilginç olmayan biri olarak gösteren gri kayalama tekniğini deneyin.