HABER: DİNÇER KARACALAR

Ekonomist/yazar Elif Yıldız Kıratlı ve iş insanı Hür Kıratlı'nın oğulları Ali Mansur ile Betül/Murat Kırık ailesinin kızları Hilal, Revan Garden'de gerçekleşen muhteşem bir düğün ile dünyaevine girdiler. 1200 davetlinin katıldığı düğünde Kıratlı çiftinin yakın dostu olan Nadide Sultan da misafir olmasına rağmen ısrarlar üzerine sahneye çıktı. 1 saat boyunca sahnede kalan sanatçı "geline takılan 5 kg altın için maşallah gözümüz yok ama altın fiyatlarından haberiniz var mı" diye espri yaptı. Finalde Nadide Sultan'a jest yapan genç çift euro'lardan yapılan bir gül buketini sanatçıya hediye etti. Sanatçı şaşkınlığını gizleyemezken "sahnede ilk kez böyle bir hediye aldım şoktayım" dedi.