İSTANBUL- Şarkıcının seslendirdiği birbirinden güzel eserlere mekanı dolduran hayranları da hep bir ağızdan eşlik etti.

Sultan, " Böyle ayrılık olmaz" isimli şarkısını söylerken gecede bir anda hüzün dolu anlar yaşadı. Sevilen isim duygularını sahneden paylaşarak ; "Oğlum Kaan biraz üst solunum yollarından rahatsız şu an babasıyla evde.İş nedeniyle böyle minik ayrılıklar oluyor elbette. Şarkıyı okurken bir an sanırım oğlum aklıma geldi.Ve kalbim hüzünlenerek duygulandım " dedi.

HABER: MERVE ELÇİ