Akademisyen & Sanatçı Ebru Gamze Işıksaçan Myth 12 adını verdiği ilk kişisel solo sergisini Artvizyon Galeri Nihat Tokat organizasyonuyla Büyükada Adalar Kültür Derneği’nde sanatseverlerle buluşturdu.

Büyükada Adalar Kültür Derneği’ndeki solo sergiye Akademisyen & Sanatçı Ebru Gamze Işıksaçan’ın akademisyen dostları, sanatçılar ve sanatseverler yoğun ilgi gösterdiler.

“MYTH 12” adlı serginin açılışına Türk sanat dünyasının duayen isimlerinden Nino Varan, Nihat Tokat, Sanatta Engel Yok Vakfı Başkanı Yasemin Zanbak, Harika Ören, Abay Galeri Ayşegül Abay, Nurcan Aral, Didem Kaçmaz, Zeynep Güçlü, Çağrı Tunç, Medipol Üniversitesi’nden Doç. Dr. Başak Gezmen, sanatçı Ece Özgenel gibi sanat ve akademi dünyasının seçkin simaları katıldı.

Akademisyen & Sanatçı Ebru Gamze Işıksaçan çalışmalarında geleneksel sanatın malzeme ve yöntemlerini kullanarak ürettiği eserlerini dijital teknoloji ile birleştirirken yeni bir akımında öncüsü olmuştur. Başarılı akademisyen & sanatçı “Bu sergimde postmodern bir bakış açısıyla Yunan mitolojisindeki on iki tanrı ve tanrıçadan oluşan efsanevi karakteri seçerek kendi iç dünyamda yorumlamaya çalıştım. Sergimin adını da mitolojiyi temel alarak sergimdeki 12 eserimle birleştirip MYTH 12 olarak belirledim” diyerek duygularını ifade etti.

Yeni tekli, hedef zirve

Son dönemlerde arka arkaya çıkardığı tekliler ile müzik dünyasında ciddi bir ivme yakalayan Aziz Yuldashev Qo’rgar Edim adlı son çalışmasını müzikseverlerle buluşturdu.

Sözleri anonim olan müziği Davron Raxmatzod’a ait olan şarkının düzenlemesini de Doniyor Akhmedov’un yaptığı Qo’rgar Edim ile sonbahar aylarına damga vurmaya hazırlanan Aziz Yuldashev yoğun sahne programlarının arasına yeni çalışmalarını sığdıracağının da müjdesini verdi.

Eserleri İngiliz sanatseverlerle buluşturdu

Gülhan Aktuğ Eren'in tango serisine dahil iki eserinin İngiliz sanatseverlerle buluşturduğu Turkuaz başlıklı karma sergi; 26 Eylül günü Artvizyon galeri Nihat Tokat'ın organizasyonluğunda, Londra'nın en elit kesiminin yaşadığı, lüksün merkezi olarak bilinen Mayfair'de yer alan Gallery Marquess’de gerçekleşti.



Başta Lordlar kamerası mensupları olmak üzere İngiliz sosyetesi ve koleksiyonerlerin katılım sağlandığı, 40 önemli Türk sanatçının eserlerinin sergileneceği Turkuaz karma sergisine, Türk ve İngiliz sanatseverler büyük ilgi gösterdi. Gülhan Aktuğ Eren’in iki eserle katıldığı sergi 4 Ekim tarihine kadar sanatseverlerle buluşmaya devam edecek

Vizyon için gün sayıyor

Türk komedi serisi Hep Yek, altıncı filmiyle seyirciyle buluşuyor. Başrollerinde İnan Ulaş Torun, Önder Açıkbaş, Çağın Atakan Arslan, Merve Cin, Savaş Satış ve Burak Satıbol gibi genç ve başarılı oyuncuların rol aldığı “Hep Yek: Düğün”, İstanbul’dan kaçan Altan ve Gürkan’ın İç Anadolu’da geçen maceralarını konu alıyor.

İç Anadolu’nun en büyük mafyasının kızını kaçıran ve ortalığı birbirinde katan ikiliyi bu kez sürpriz bir son bekliyor.

Dağıtımını TME Films’in üstlendiği, senaristliğini ve yönetmenliğini Bilal Kalyoncu’nun yaptığı Hep Yek: Düğün 6 Ekim’de sinemalarda seyircisiyle buluşacak.

Ünlü isimler Fenerbahçe maçında bir araya geldiler

Ünlü manken Tülin Şahin ve şarkıcı Derya Uluğ Fenerbahçe’ye şans getirdiler. Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi gruplarına da Nordsjaelland ile maçını ünlü isimler televizyoncu Uğur Dündar ile izlediler.Sarı-lacivertliler rahat bir oyunla sahadan 3-1’lik ayrılırken ünlü isimler galibiyet pozu verdiler.

Doğuş’tan Azerbaycan mesajı

Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ’da başlattığı askeri harekatın ardından ünlü şarkıcı Doğuş’tan destek mesajı geldi . Azerbaycan’da yaşayan ünlü şarkıcı ve ailesi Türkiye’nin hep yanlarında oldukları için minnettar olduklarını dile getirdiler.

Azerbaycan bugün öğlen saatlerinde Dağlık Karabağ’da Ermeni hedeflerine yönelik bir askeri harekat başlatmasının ardından ünlü şarkıcı ve eşinden destek mesajı geldi. Ünlü şarkıcı ve eşinin Azerice yayınladığı mesajda ” Ürəyimiz seninledir Azərbaycan Əsgəri” diyen Doğuş’a çok sayıda beğeni ve yorum geldi.

Ödülünü babasına ithaf etti

Yavru vatan Kıbrıs’ın en başarılı sunucularından Çilem Dağıstanlı geçtiğimiz günlerde düzenlenen Sihirli Medya Ödülleri’nde jüri özel ödülüne layık görüldü.

Çilem Dağıstanlı ödül sonrası yaptığı kısa konuşmada “Böylesine güzel bir organizasyonda bulunmaktan ve burada ödül almaktan dolayı çok mutluyum. Beni bu ödüle layık görenlere teşekkür ediyorum ve ödülümü kısa bir süre önce kaybettiğim babama ithaf ediyorum” diyerek duygularını ifade etti.