İSTANBUL- Myom nedir, ne sıklıkla görülür, myomlar kötü huylu tümörlere dönüşebilir mi, myomların belirtileri nelerdir, tedavi yöntemleri nedir, hamile kalmayı ve gebeliği nasıl etkiler gibi soruların yanıtlarına sayfamızda yer vereceğiz. Herkese sağlık dolu bir hafta dilerim.

Myom nedir ve ne sıklıkta görülür?

Myomlardan bahsetmeden önce rahmin yapısından söz etmeliyim. Rahim dışta kas dokusundan içinde rahim iç duvarından oluşan bir organdır. Myomlar rahim kas dokusundan oluşan iyi huylu kitlelerdir. Myomların görülme sıklıkları yaşa, ırka, yaşadığınız yere, beslenme düzenine göre değişir. Myomlar her 10 kadından 8’inde görülürler. Myomu olan kadınların %30’unda myoma bağlı şikayetler mevcuttur. Çoğu hastada myomlar rutin kadın doğum kontrollerinde saptanırlar.

Myomlar kötü huylu tümörlere dönüşebilirler mi?

Hastalarımızı en çok endişelendirilen soru bu. Myomlarda kötü huylu dönüşüm çok nadir görülen bir durumdur. Literatürde çok az sayıda vakada bildirilmiştir. Önemli olan myomlar ile leiomyosarkom denilen kötü huylu kitlelerin ayırt edilebilmesidir. Yakın ve düzenli takip gerekirse ileri görüntüleme tetkikleri yapılmalıdır.

Myomların belirtileri nelerdir?

Myomu olan hastaların %30’unda belirti vardır. Myomlar karın ağrısına, şiddetli adet kanamalarına, düzensiz kanamalara, adet sancıların, cinsel ilişkide ağrıya neden olabilir. Ayrıca rahim dış duvarına yakın olduklarında komşu oldukları organlara bağlı kabız, sık idrara çıkma, idrar kaçırma gibi belirtiler verebilirler. Myomların beslenmesine bağlı dejenerasyon (beslenme bozukluğu) olursa adet döneminde bağımsız karın ağrısına sebep olabilir.

Myomların tedavi yöntemleri nedir?

Myomların tedavi şekli myomun yerine, boyutuna, yaşına ve gelecekti gebelik istemine göre değişir. Myomların nihai tedavi şekli ameliyattır. Eğer hastanın gelecekte gebelik istemi mevcutsa ameliyatta sadece myom çıkarılır ve rahim korunur. Hasta menapoza dönemine yakınsa ve/veya gebelik planlaması yoksa rahmin alınması işlemi yapılmaktadır. Eğer hastanın sağlık durumu ameliyata uygun değilse veya myom rahme zarar vermeden çıkarılamayacaksa ilaç tedavisi verilebilir. Gene bu hastalar damarların tıkanması işlemi olan uterin embolizasyon işlemi uygulanabilir.

Myomlar hamile kalmayı ve hamileliği nasıl etkiler?

Myomu olan hastalarda en büyük endişelerden biri gebelik oluyor. Myomların yeri ve boyutu bu konuda önem arzediyor. Eğer rahmi bir odaya benzetirsek, gebelik bu odanın ortasına yerleşmektedir. Eğer myom odanın ortasında bulunuyorsa, duvarların şeklini bozuyursa, odaya açılan kapıların (tüpler ve rahim ağzı) önünü kapıyorsa myomun çıkarılması gerekmektedir. Eğer myomlar rahmin dışındaysa yani odanın içerisine etkisi yoksa gebeliğe etkileri olmaz. Myomun boyutu da gene ameliyat için önemlidir. Çok büyük boyutlu myomlar erken doğuma, gelişme geriliğine sebep olabilmektedir.

HABER: ELİF HAYVALI