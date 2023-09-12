HABER: DİNÇER KARACALAR

Kahraman ve arkadaşlarının hikayesi ile “Önce İyi İnsan olmalı” temasını işleyen “Bizim Kahramanlar ve Arkadaşları” adlı müzikli eğitim gösterileri başladı. Palladium Alışveriş Merkezi’nde sergilenen ilk gösterilere, çocuklar kadar büyüklerin de ilgili oldukça fazlaydı. Yoğun ilgiyle karşılaşan gösteriler, önümüzdeki günlerde tüm Türkiye’de sahnelenecek.

Kahraman ve arkadaşı Zeliş ile dört tiyatro sanatçısının sahnelediği gösteride sevgi, saygı, hayvan sevgisi ve temel trafik kuralları oyunlu, eğlenceli, müzikli ve danslı bir gösteri ile sahneye taşınıyor. Türk gelenek ve aile yapısına uygun bir yaşam şekli, örneklemelerle Bizim Kahramanları tarafından çocuklara anlatılıyor. Bizim Kahraman ve Arkadaşları, yaşadığımız dünyayı tüm canlılarla beraber paylaştığımızı ve sorumluluklarımızın önemini bir kez daha hatırlatıyor.

Bizim Kahraman ve Arkadaşları, birbirimizi sevmenin, aile ve arkadaşlık ilişkilerinin ne kadar değerli olduğunu, birbirimizi dinlemenin, anlamaya çalışmanın, büyük küçük herkese saygılı olmanın, toplumsal kurallara uymanın ne kadar önemli olduğunu ve farklılıklarımızın aslında büyük bir zenginlik olduğunu anlatıyor.

5-12 yaş arası çocuklara yönelik olarak farklı metotlarla, anlaşılacak bir dilde hazırlanmış skeçlerden oluşan 45 dakikalık gösteri, “Önce İyi İnsan Olmalı” mottosuyla akılda kalıcı ve ders niteliği taşıyor. Bizim Kahraman ve Arkadaşları, trafik kuralları, hayvan sevgisi, doğanın korunması gibi unutulmaması gereken ve hayat felsefemiz yapmamız gereken konulara da vurgu yapıyor. Bu çok özel gösterinin müziklerini Ercüment Vural ve Korhan Toptaş hazırlarken şarkı sözlerini Banu Noyan yazdı.