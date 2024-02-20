Haber: Dinçer Karacalar

Müziğin hayatındaki yerini, müziği gönlünün baş tacı olarak konumlandırdığını içtenlikle ifade eden ve müzikle şifanın önemini vurgulayan Geniş, astroloji ve müzik ile özellikle “makamların şifa yönünü” değerlendirerek çalışmalar da yapıyor. Bir yandan özel bir okulda Müzik Öğretmenliği yapan sanatçı, astroloji ile ilgili özellikle üniversiteye hazırlanan gençlerin doğru yönlendirilmesi durumu başta olmak üzere, bu alanlarda birçok konuda danışmanlıklar da yapıyor. Geniş şimdilerde çocukluk zamanlarından başlayan müzik ve felsefe tutkusunu astroloji ile birleştirerek, danışanlarına ender bulunan bir eğitim planlaması hazırlıyor.

Müzikten gelen şifanın nasıl olduğunu Barbaros İzzettin Geniş, şu cümlelerle anlattı: “Astroloji eğitiminin 3. yılına girerken Konservatuvarın Yüksek Lisans bölümüne girmeye hak kazandım. Yüksek lisansımı ya tez ya da makale olarak farklılık ve özgünlük peşindeydim. Astroloji dersi aldığım hocam aynı zamanda ekstra eğitimlerde veriyordu. Bu eğitimlerden biri de finansal astrolojide bereket artırma eğitimiydi. Tibet çanından bereket artırma uygulamasını anlatırken Tibet çanından çıkan ses ruhuma etki edip zihnimde Astroloji ve Müziği birleştirerek şifa yönünde uyanış yaşandı diyebilirim. Özellikle başta Anadolu Selçuklu ve Osmanlı döneminde uygulanan müzik ile şifa hakkında derin araştırmalar içerisinde kendimi buldum. Tabii ki öncelik her zaman doktor olmalıdır. Farklı rahatsızlıklarda 7 kişiye müzik ile şifa uygulamasını yaparak hep olumlu dönüşler aldım.” Eğitim çalışmaları kapsamında müzikle uygulama terapisi yapan genç eğitmen, bir yandan enstrüman derslerine de devam ettiğini, Türk müziği makamlarının insan sağlığına etkileri konusunda gelecek nesilleri aydınlatmayı hedeflediğini belirtti.

