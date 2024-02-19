Dream Türk TV’nin sevilen programı Emel Yalçın ve Sertaç Akkaya ile Müzik Evinde’nin bu haftaki konuğu başarılı oyuncu İpek Filiz Yazıcı ve ünlü söz yazarı ve şarkıcı Ufuk Beydemir oldu.



İlk adımı ben attım



Formatı Sertaç Akkaya’ya ait olan Sea Production’un yapımcılığını üstlendiği Emel Yalçın ve Sertaç Akkaya’nın sunduğu bol müzikli ve bol kahkahalı program Müzik Evinde yayın hayatına hız kesmeden devam ediyor. 4. bölümüyle sevenlerinin karşısına çıkan Emel Yalçın ve Sertaç Akkaya ile Müzik Evinde’nin bu haftaki konuğu İpek Yazıcı ve Ufuk Beydemir oldu. Geçtiğimiz yıl nikah masasına oturarak hayatlarını birleştiren ikili, evliliğe giden yolda ilk adımı kimin attığını açıkladı. Ufuk Beydemir’le tanışmadan önce hayranı olduğunu da itiraf eden İpek Filiz Yazıcı, “İlk adımı ben attım. Hareketleri ve tavırlarıyla bana umut verdi fakat hiçbir zaman açılmadı. O yüzden ben Ufuk’a teklif ettim” diyerek mutlu evliliklerinden bahsetti.



Seslendirdiği şarkılarla milyonların kalbine dokunan Ufuk Beydemir’in ve oyuncu eşi İpek Filiz Yazıcı’nın konuğu olduğu programda Emel Yalçın ve Sertaç Akkaya sordukları sorularla herkesi güldürdü.



Emel Yalçın ve Sertaç Akkaya ile Müzik Evinde her Cumartesi saat 21.00’da Dream Türk TV ekranlarında…





Yapımcı: SEA PRODUCTION & YAPIM

Sunucular: Emel Yalçın & Sertaç Akkaya

Yönetmen: Sezer Bildiren

Görüntü Yönetmeni: Sefa Bildiren

Uygulayıcı Yapımcı: Doğukan Çokşekerı