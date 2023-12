İbrahim Büyükak ve Yasemin Sakallıoğlu’nu bir çift komedisinde buluşturan ‘Mutluyuz’ filmi için geri sayım başladı. 29 Aralık’ta vizyonda sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanan filmden ilk teaser yayınlandı.

25 Film’in yapımcılığını üstlendiği İbrahim Büyükak’ın yazıp, aynı zamanda yönetmen koltuğuna oturduğu, başrollerini Yasemin Sakallıoğlu ile paylaştığı aile komedisi ‘Mutluyuz’ 29 Aralık’ta vizyona girmeye hazırlanıyor. Ayrılmak üzere olan bir çiftin eğlenceli hikayesini sinemaseverlerle buluşturacak filmden ilk teaser yayınlandı.

Yayınlanan teaserda İbrahim Büyükak’ın canlandırdığı Ferhat karakteri ile Yasemin Sakallıoğlu’nun hayat verdiği Aslı karakterini çift terapisinde görüyoruz. Çiftin komik ve eğlenceli anlarının gözler önüne serildiği tanıtımda filmde herkesin kendi ilişkisinden bir parça bulacağının ilk sinyalleri veriliyor.

İbrahim Büyükak ve Yasemin Sakallıoğlu’nun başrollerinde olduğu filmde onlara Başak Parlak, Anıl İlter, Tolga Evren, Rahmi Dilligil, Buse Kara, Efe Deprem, Banu Fotocan, Camilla Duarte Çakır eşlik ediyor.

Yakın arkadaş olan Ferhat ve Aslı, sevgilileri tarafından talihsiz bir şekilde terk edildikten sonra beraber olmaları gerektiğini anlarlar. Evliliklerinin üçüncü yılında ise ilişkileri adına işler artık yolunda gitmemektedir.

Ferhat, Aslı’ya tatile çıktıklarını söyleyerek, ilişkilerine iyi gelmesi umuduyla Aslı’yı çift terapisi yapılan bir otele götürür. Aslı ile Ferhat’ın başka çiftler ile katıldıkları bu terapi, komik ve eğlenceli bir maceraya dönüşecektir.

Sinemaseverleri eğlenceli bir çift komedisine davet eden ‘Mutluyuz’ filmi 29 Aralık’ta sinemalarda…

Tesettürlü Yönetmenden Oyuncuların Tesettürüne Övgü

Türkiye'nin ilk tesettürlü yönetmeni olan Meryem Beyza ER, son zamanlarda başlayan dini temalı projeler ile ilgili yaptığı değerlendirme de "Farah Zeynep Abdullah'a da, Özgü Namal'a da tesettür çok yakıştı" dedi.

İki uzun metraj sinema filmi olan, yeni projeleri için gün sayan yönetmen Meryem Beyza Er, yakın zamanda başlayacak olan dini temalı dizi için şu açıklamalarda bulundu, "Dizisinin tanıtımındaki olumsuz yorumlardan sonra, insanları anlamakta zorluk çektim.

Daha önce cesaret edilmemiş konuların işlenmesi, onları eleştirmek yerine bize birer fırsat olarak görünmelidir. Muhafazakar ailelerin hayatlarını doğru bir şekilde anlatmak, artık reyting kaygısı güdülen bir dizi konusu olarak görülmemeli. Bu durum aynı zamanda toplumun daha geniş bir kesimi için anlayış ve farkındalık yaratma potansiyeli taşımaktadır.

Kaldı ki tesettür Farah Zeynep Abdullah'a da, Özgü Namal'a da çok yakışmış, çok güzel taşımışlar. Büyüklerimin faaliyete geçmediği bu potansiyeli, bu ülkede yaşayıp bu sorunlarla yüzleşmemiş her bireye göstermek bizim sorumluluğumuzdur. Bu başlangıçlar artık bu hayatı yaşayanların da faaliyete geçmesi gerektiğini apaçık göstermektedir. Ben bu hikayeleri biliyorum ve elbette bunları özgürce paylaşacağım bir platform bir bulacağım inanıyorum." dedi.

“Afacanlar Kampta” Filmi 19 Ocak'ta Vizyonda

Afacanların yeni macerasını konu alan TRT ortak yapımı “Afacanlar Kampta” filmi 19 Ocak 2024’te vizyona girecek. Yaz kampındaki Emirhan ve afacanların başlarından geçen keyifli macerayı ekranlara taşıyacak olan “Afacanlar Kampta” ile heyecan hiç bitmeyecek.

Afacanlar serisinin ikinci filmi “Afacanlar Kampta”, beyazperdede hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor. TRT ortak yapımı “Afacanlar Kampta”, 19 Ocak 2024’te vizyona girecek. Enes Ateş’in yönetmenliğini yaptığı filmde, afacanların soluk kesen macerası devam edecek.

Başrollerini Berat Efe Parlar (Emirhan), Bülent Polat (Armando), Talha Tosun (Arda), Ebrar Alya Demirbilek (Esila), Rastin Paknahad (Ömer) ve İrem Tokat’ın (Sedef) paylaştığı filmin senaryosunu Enes Ateş, Oğuz Ayaz ve Hande Canpolat kaleme aldı. Yaz kampına gelen çocukların yaşadıkları akıl almaz olaylar sonrasında kampın başına geçmek zorunda kalan Emirhan ve afacanların başlarından geçen keyifli maceranın konu alındığı “Afacanlar Kampta” filminde heyecan hiç bitmeyecek.

Filmin konusu

Babasının çalıştığı AVM’yi hırsızlardan kurtarmış olan Emirhan büyümüş, o günlerde tattığı dostluk ve macera ruhunun yerini büyümenin getirdiği hayat rutini ve sorumluluklar almıştır. Dedesi Saffet’in şehir dışında işlettiği çocuk kampında çalıştığı o yaz, hayatında bir dönüm noktası olacaktır. Kampın daha ilk gününde tanıştığı 25 çocuk arasında öne çıkan Arda, Esila ve Ömer Emirhan’a kendi maceracı hallerini hatırlatır. Kampın bulunduğu beldenin muhtarı Nuri, kamp çocuklarına yemek servisi yaparken muhtarın kızı Sedef ise kısa sürede çocuklarla kaynaşmayı başarır. Bir gün beldeye camping için gelen Amerikalı belgesel ekibinin ilgisini kampın içindeki botanik bahçesi çeker. Yönetici Saffet Dede, şaibeli bir şekilde ayağını kırıp hastaneye düşünce kampın tüm sorumluluğu Emirhan ve kamp çocuklarına kalır. Kısa sürede belgeselcilerin özel bir bitki olan Zinya çiçeğini çalmaya gelen ajanlar olduğu anlaşılacak ve iki taraf arasında keyifli bir macera başlayacaktır.

İlker Aksum “Nefes - Yer Eksi İki”Filminde Gazeteci Oldu

Türk sinemasında yeni bir Mehmetçik destanının yazılacağı TRT ortak yapımı “Nefes - Yer Eksi İki” filmi vizyona girmek için gün sayıyor. Sarsıcı hikayesiyle sezonun iddialı projelerinden biri olan “Nefes - Yer Eksi İki” 15 Aralık Cuma günü izleyiciyle buluşacak.

Sezonun iddialı projelerinden olan TRT ortak yapımı “Nefes - Yer Eksi İki” filmi 15 Aralık’ta beyazperdede seyircisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Yapımcılığını Mustafa Cihat Durmuş’un yönetmenliğini Ozan Uzunoğlu’nun üstlendiği, senaryosu Hakan Evrensel’in romanından yine yazar tarafından uyarlanan “Nefes - Yer Eksi İki”, gerçek hayat hikayelerini çarpıcı bir kurguyla bir araya getiriyor. 1993 yılında Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde geçen filmde savaş muhabiri Ufuk’a hayat veren İlker Aksum, performansıyla seyirciyi hayran bırakacak.

İlker Aksum, savaş muhabirliğinin zor yanlarını gözler önüne seriyor

Kadrajına yansıyan acı gerçekleri fotoğraflarken, kendi içindeki acıyla da yüzleşen “Gazeteci Ufuk” karakterine hayat veren İlker Aksum; görevini yapmaya gittiği bir askeri karakolda, yaşam ve ölüm gerçekliğini sorgularken, kendi travmalarıyla yüzleşen bir savaş muhabirini başarıyla canlandırıyor. Terörü, hatta ölümü tüm sahiciliğiyle, çatışma sesleri eşliğinde fotoğraflayan “Gazeteci Ufuk” savaş muhabirliğinin en zor yanlarını gözler önüne seriyor.

Türkiye’nin yakın tarihinden yaşanmış öyküleri beyazperdeye taşımaya hazırlanan “Nefes - Yer Eksi İki", farklı ve gerçekçi anlatımı, incelikle örülmüş senaryosu ve uluslararası kalitedeki prodüksiyonu ile yeni sezonun en dikkat çeken yerli yapımlarından biri olacak.

2023 yılının en çok konuşulacak filmi olmaya aday TRT ortak yapımı “Nefes - Yer Eksi İki”, 15 Aralık’ta sinemalarda

Güzel Oyuncu Melike Akdağ Yeni Rölü İçin Saçlarını Sarıya Boyattı

Duru güzelliğiyle olduğu kadar başarılı oyunculuğuyla da dikkatleri üzerine çekmeyi başarangüzel oyuncu Melike Akdağ, Tekirdağ’da çekilen sinema filmi ve Antalya’da çekimleri yapılan Diziden hemen sonra yeni projesi için sarı olan saçlarını uzatarak imaj değişikliğine gitti.

Çok yakında Bursa’da çekimlerine başlanacak olan yeni sinema filmi için kamera karşısına geçmeye hazırlanan güzel oyuncu, oynayacağı yeni rolü için özel hoca eşliğinde dövüş sanatları eğitimine başladı.

Daha önceden rol aldığı dizi ve sinema filmlerinde sergilediği başarılı performansıyla yönetmenlerinden tam not alan Melike Akdağ, severek yaptığı oyunculukta hedefine emin adımlarla ilerlemeye devam ediyor.

Uzun süredir özel hayatında birinin olmadığını düşündüğümüz güzel oyuncu Melike Akdağ “ özel hayatımı hep arka planda tutmaya çalıştım. Özel hayatımla değil işimle ön plana çıkmak istiyorum” diye konuştu.

'Murat Göğebakan: Kalbim Yaralı' filminin Galası Yapıldı

Anadolu rock müzisyeni Murat Göğebakan’ın yaşam öyküsünü beyazperdeye taşıyan ve yarın vizyona girecek “Murat Göğebakan: Kalbim Yaralı” filminin gala gösterimi gerçekleştirildi.

Merhum sanatçı Murat Göğebakan’ın yaşam öyküsünü sinema perdesine taşıyan ‘Murat Göğebakan: Kalbim Yaralı’ filminin galası önceki akşam Mecidiyeköy Torun Center Sinemaları’nda yapıldı.

Filmin başrol oyuncusu Burak Sevinç, “Kendisinin en doğal halini yansıtmaya çalıştık. Kanser sürecini aktarabilmek için makyaj ve uzun saçlarını gösterebilmek için peruk kullanıldı. Onun dışında hiçbir şekilde plastik makyaj kullanılmadı. Şarkıları ben seslendirdim” dedi.

Yönetmenliğini Ali Ayyıldız’ın üstlendiği filmde Sevinç’e, Tuvana Türkay ve Hande Soral eşlik ediyor.

Tuvana Türkay ise şunları söyledi: FFilmde Murat Göğebakan’ın ikinci eşini canlandırdım. Biyografi filmlerinde gerçek karakterleri canlandırdığımız için bunun ağırlığını oyuncu her zaman taşır, biz de taşıdık” dedi.

5.Fashion Breeze Defilesinde Muhteşem Final

Bu yıl 5. si düzenlenen Fashion Breeze defilesi Organizatör Sultan Bozkuş ve sunucu oyuncu Doğa Bekleriz tarafından 6 Aralık’ta Adana Büyükşehir belediyesinin katkıları ile düzenlendi. 5.Fashion Breeze defilesi ; sunuculuğunu İpek Tanrıyar'ın yaptığı koreografisini Asil Çağıl'ın üstlendiği ünlü top modeller Özge Ulusoy, Ece Gürsel gibi bir çok mankenin katılımı ile gerçekleşti.

Defile erkek egemen meslek dallarının ilkleri olan kadınlarımızın görsellerinin video sunumu ile başladı .Cumhuriyet’imizin 100. yıl kutlamasında "Cumhuriyet Kadını Her Yerde" temasını vurgulamak için mankenler meslekleri ifade eden işçi bareti boks eldiveni ve daha bir çok aksesuarı farklılık yaratarak gelinlik ve abiyelerle birlikte sergilediler. Ve bu ilginç finalle davetlilerin büyük beğenisini kazandılar.

Organizatör Sultan Bozkuş ve Doğa Bekleriz sözlerine her defilemizde farklı bir sosyal sorumluluk projesine yer veriyoruz. Bu yılki 5.Fashıon Breeze defilemizin teması "Cumhuriyet Kadını Her Yerde" dediler.. Kadının gittiği her yere başarısını zarafetini gücünü taşıdığının altını çizmek istediklerini söyleyen ikili 4. Fashıon brezee defilemizde kadına şiddet temasıyla yola çıkmıştık.

Bu defilede de 100.yılımıza özel "Cumhuriyet Kadını Her Yerde" temasıyla yola çıktık , Cumhuriyet kadınları olarak her yerdeyiz ve olmaya da devam edeceğiz dediler.