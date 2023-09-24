Türk voleybolundaki ilk Milletler Ligi ve Avrupa şampiyonluğunun ardından A Milli Kadın Voleybol Takımımız, sezonun son sınavı Olimpiyat Elemeleri’nden de alnının akıyla çıktı. Yenilmezliğini 21. maça çıkartan Filenin Sultanları, B Grubu’nda Japonya’yı 3-1’le yenerek gruptaki 6. galibiyetini alarak, tarihinde 3. kez olimpiyatlara katılmaya hak kazandı. Ay Yıldızlılar, elemelerdeki 7. ve son maçında Belçika ile karşı karşıya geldi. Sultanlar, Belçika'yı da 3-0 yenerek elemeleri namağlup tamamladı.