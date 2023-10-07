Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'nin talimatı üzerine uçakla İstanbul Havalimanı'na getirilen yaralılar, buradan ambulanslarla Yeni Yüzyıl Üniversitesi Gaziosmanpaşa Hastanesi'ne sevk edildi. 3 yaralı, hastane önünde bekleyen sağlık ekiplerince ilgili servise alındı.

Irak Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Saleh Munshid Dhumad, hastanede gazetecilere yaptığı açıklamada, Irak’tan Türkiye'ye sevk edilen yaralıların kontrollerini sağlamak amacıyla İstanbul'a geldiğini söyledi.

Yeni Yüzyıl Üniversitesi Gaziosmanpaşa Hastanesi'ndeki yaralılarla ilgili bilgi veren Dhumad, "Bugüne kadar 23 hasta getirildi ve 4 hastamızı kaybettik. Bu hastanedeki 19 hastadan 11'i serviste, 8'i yoğun bakımda yatıyor, 3'ünün durumu kritik." dedi.

Dhumad, yaralılarla yaptıkları görüşmelerde, hastanenin kendileriyle yakından ilgilendiğini ve gösterilen ilgiden memnun olduklarını gördüklerini ifade etti.

Tedavileri Türkiye'de sürdürülen yaralılara uluslararası standartlarda hizmet verildiğini vurgulayan Dhumad şöyle konuştu:

"Hastaneye teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bundan sonraki süreçte hasta gelip gelmeyeceği henüz belli değil. Hastaların buraya sevki, oradaki hekimlerin değerlendirmelerine bağlı. Yaralıların durumu değerlendirilecek ve buraya nakil edilip edilmeyeceği belli olacak. Ziyaretimizin amacı, hastalarımızın son durumlarının takibini yapmak, aldıkları hizmetleri kontrol etmekti. Hastalarımıza kaliteli hizmet veriliyor. Hastanenin sunduğu hizmetler uluslararası kriterlere uygun. Hastaneye karşı içimiz rahat, hastalarımızın da içi rahat. İnşallah en kısa sürede sağlıklarına kavuşur ve ülkelerine dönerler."