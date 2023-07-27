Haber: Beyza Betül Cihan

22’nci Dönem CHP Şanlıurfa Milletvekili Turan Tüysüz’ün, CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül’e yumruklu saldırıda bulunduğuna ilişkin iddialarda bulunuldu. Konu ile ilgili Sarıgül, “Yanıma yaklaşarak bana bir takım sorular sordu. Ben de ‘Tanımıyorum, burası bunun yeri değil’ dedim. Uzaklaştım, kendisi de ileri geri konuşmaya devam etti. Tabii ki yüce parlamentoda bunların olması, konuşulması hoş bir şey değil. Bugün Türkiye’nin gündeminde olağanüstü bir seçim varken böylesi bir talihsiz olayla karşı karşıya kalmak beni gerçekten son derece üzdü. Yüce parlamento çatısı altında hak arama mücadelesi vermenin, bir konuşma yapmanın yeri ve zamanı olması lazım. Daha sonra geçmiş dönem milletvekilliği yapmış bir arkadaşımızın nerede ne konuşacağını bilmemesini gerçekten, büyük bir üzüntü ile karşılıyorum. Her zaman barıştan yana, sevgiden yana hak arayan insanların yanında olan bir arkadaşanız olarak yüce parlamentoda böylesi bir olayın tecelli etmesi beni gerçetken üzmüştür. Umarım bundan sonra yüce Parlamentonun çatısı altında böylesi bir tatsızlık olmaz.” ifadesinde bulundu. “Size bir saldırı oldu mu?” sorusu üzerine Sarıgül, “Yok yok öyle bir şey olmadı” dedi. Sarıgül, alacak verecek iddiaları ile ilgili de “Bir alacak verecek meselesinin yeri burası değil. Ben gördüğünüz beyefendiyi 15 yıldır görmüyorum. Yıllar önce tanıyorum. Fakat çok değişmiş, kim olduğunu bilemedim. İkincisi normal konuşmanın şekli odamıza gelirsin, randevu alırsın, konuşuruz. Son derece üzüldüm. İçeriğinin ne olduğunu da bilmiyorum. Niye geldiğini de bilmiyorum” dedi.

22’nci dönemde CHP’den seçilerek milletvekili olan Turan Tüysüz, 2005 yılında CHP’den istifa etmişti. Tüysüz, istifasından önce de CHP Olağanüstü Kurultayı’nda Mustafa Sarıgül’ün söz talebinin reddedilmesi üzerine Divan Başkanı Şinasi Öktem’e yumruk atarak saldırıda bulunmuştu.