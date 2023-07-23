Mustafa Sarıgül, kendisi gibi Cumhuriyet Halk Partisi istelerinden seçime girip milletveili seçildikten sonra partilerine dönen vekilleri eleştirdi.

Mustafa Sarıgül, CHP'den ayrılıp ayrılmayacağına dair, "Ben Erzincan'lıyım. Etrafı dağlık, ortası bağlık bir yerden geliyorum. Rüzgarının sert, delikanlısının mert olduğu bir yerden geliyorum. Ben Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı olmaktan onur ve gurur duyuyorum. Büyük bir oy farkı yakaladık. Ama bilelim ki, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliği olmasaydı seçilme şansım çok zayıftı. Biz vefalıyız. CHP çatısı altında seçime giren arkadaşlarımız hiç olmazsa yeminlerini yapsalardı da ondan sonra istifa etselerdi. Biz de öyle bir şey olmaz. Biz de vefa vardır. Önümüzdeki günlerde arkadaşlarımızla değerlendirme yapacağız, Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında olmaya devam edeceğiz" diye yanıt verdi.

HABER: BEYZA BETÜL CİHAN