Çocuklarına kavuşma ümidiyle Diyarbakır annelerinin başlattığı eyleme destek veren Muşlu aileler, her hafta çarşamba günü yaptıkları eyleme devam etti.

DEM Parti İl Başkanlığı binası önünde toplanan aileler, "Anneler direniyor" ve "Yeter artık evlatlarımızı bırakın" pankartları açtı.

Anne ve babalar, yolunu gözledikleri çocuklarına teslim olmaları için çağrıda bulundu.

Eyleme katılan Ayten Koçhan, eylemlerini kararlılıkla sürdürdüklerini ve dağda bir kişi bile kalmayıncaya kadar devam edeceklerini söyledi.

Ramazan Bayramı'nı buruk geçirdiklerini dile getiren Koçhan, şöyle konuştu:

"Oğlum, Ersin, sana sesleniyorum. Bizi duyuyorsan, görüyorsan gel, yolunuz yol değil. Ben ve baban perişan olduk. Bütün evlatlara sesleniyorum. Yeter analar babalar ağladı. Biz PKK'dan, DEM'den çocuklarımızı istiyoruz. Bizim nasıl içimiz sızlıyorsa, ağlıyorsak, sizin de içinize bu ateş düşsün. Yeter bu milletin çocuklarını kandırdınız. Biz ciğerimizin peşindeyiz. Artık evlat hasretine dayanamıyoruz."

Şahinaz Özcan ise "7 yıldır çocuğumdan haber alamıyorum. Atilla, sesimi duyuyorsan gel, devlete teslim ol. Senin gelmeni bekliyoruz." dedi.