Geçen sezon Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası kazananı Fenerbahçe, yarın Turkcell Süper Kupa'da karşılaşacak. Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Al-Awwal Park'ta (Kral Suud Üniversitesi Stadyumu) oynanacak müsabaka, saat 20.45'te başlayacak.

Karşılaşma öncesinde sarı-kırmızı ekibin teknik direktörü Okan Buruk ile kaptan Muslera'nın katılımıyla basın toplantısı düzenlendi.

Al-Awwal Park gerçekleştirilen toplantıda açıklamada bulunan Uruguaylı kaleci, "Galatasaray her zaman en yukarıda, finallerde olmalıdır. Yarın bir kez daha kupa için mücadele edeceğiz. Hepimiz çok mutluyuz. Bizim için iyi bir yıl oldu. Yılın sonunda bir kupa daha alabilmek bizim için çok büyük bir gurur. Yarın çok büyük bir maç olacak. Başarılı olmak, galip gelmek istiyoruz. Bunun için hazırlık yaptık." diye konuştu.

Galatasaray'da birçok kupa kazandığını hatırlatan Muslera, "Futbolcular için tek motivasyon kupa kazanmaktır. Başka bir motivasyona gerek yok. Ayrıca rakibi de düşünmek lazım. Burada Fenerbahçe ile yapılan Türkiye'deki tarihi bir derbiden bahsediyoruz. Bir oyuncu için konuşmaya da gerek yok. Herkes zaten çok yüksek seviyede. İki takım için de burada olmak, Türkiye'yi temsil etmekten başka motivasyona gerek yok. Taraftarımız da beklenti içinde." ifadelerini kullandı.

Tecrübeli file bekçisi, değişen futbolla kalecilerin oyuna daha çok dahil olduğunu vurgulayarak, "Futbol çok değişti. Bugün antrenörlerin hepsi kalecinin oyuna katılması gerektiğini anladı. Benim yaşımda sadece ellerle değil ayaklarla da oyuna katılmak çok keyifli. Okan hocamın bana bunu yaptırması beni çok geliştirdi. Kendimi çok rahat ve mutlu hissediyorum. Kaleci olarak bazen stoper olmam gerekiyor. Bu da beni çok mutlu ediyor." değerlendirmesinde bulundu.