Haber: Dinçer Karacalar



Yıllardır izleyicisi olan ve tiyatro oyunlarında oynama hayalini kuran özel çocuğumuz Begüm artık tiyatronun tozlu sahnelerinde yerini aldı. Yazarlığını Batuhan Üçler'in Yönetmenliğini Mürüvvet Aydın’ın yaptığı Ekosistemi anlatan “Çekirdekten Ormana” adlı müzikli çocuk oyununda rol alan Down Sendromlu çocuğumuz Begüm, yıllardır hayalini kurduğu oyunculuğuna kavuştu. Bu duygu yüklü anları anlatırken Yönetmen Mürüvvet Aydın mutluluk gözyaşları döktü.



Mürüvvet Aydın, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü'ne itafta bulunarak duygularını şu sözleriyle ifade etti:

"Dört yıl önce Karşıyaka Belediye Tiyatrosu'nda göreve başladığımda tanıştığım bu özel çocuğumuzun tiyatroda başarılı olacağına inandım. Sahneye çıkartmak için kendime söz verdim ve bunun hayalini kurdum. Benim ve Begüm'ün hayalini gerçekleştirmemize şahitlik eden herkese sonsuz teşekkürler. Her çocuk "özeldir" ve hepsi hayallerini gerçekleştirmeyi, destek görmeyi hakediyor. Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü'müze ve tüm Down Sendromlu çocuklarımıza buradan hep birlikte kucak dolusu sevgilerimizi gönderiyoruz."