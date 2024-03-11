Haber Global’de, 12 Mart Salı saat 22.00’de Buket Aydın,İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum'u konuk edecek.

Yerel seçimlerde nasıl bir sonuç bekliyor?

Sahada vatandaştan nasıl tepkiler alıyor, halkın talebi ne?

İstanbul’a ilişkin vaatleri ve projeleri neler?

Buket Aydın soracak, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, yerel seçimlerde nasıl bir sonuç beklediğini, sahada vatandaştan nasıl tepki aldığını, İstanbul’a ilişkin vaatlerini ve projelerini Haber Global’de Yüz Yüze’de anlatacak.

Aydın, yüz yüze en sıcak soruları sorup, yüzde yüz doğruları aramaya devam ediyor. En çarpıcı açıklamalar, en derin itiraflar ve hiç duyulmamış sırlar Yüz Yüze’de konuşuluyor. Eğlence dünyasından magazine, spordan sanat dünyasına, sosyal medya fenomenlerinden bilime Türkiye’nin konuştuğu değerli isimler ağırlanıyor, en sıcak, en çok konuşulan konular Haber Global’de masaya yatırılıyor.

“Buket Aydın ile Yüz Yüze”nin kaçırdığınız bölümlerini ve özel bölüm videolarını youtube.com/haberglobal sayfasından izleyebilirsiniz.