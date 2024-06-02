Çıktığı ilk günden itibaren büyük ilgi ve beğeni toplayan çalışma kısa sürede güzel bir dinlenmeyle ve basında büyük ilgiyle karşılandı.

Bu çalışmanın kısa sürede bu kadar beğenilmesinden büyük mutluluk duyan Murat Kaynak , başarının verdiği mutlulukla ikinci tekli çalışmasının hazırlıklarına başladı . Yeni çalışmasını kısa sürede sevenleriyle buluşturmak için yoğun bir tempoyla çalışan sanatçı , bir sonraki çalışmasının da ilki kadar beğenileceğine dair inancını dile getirdi.

Haber:Sedat Sarıkaya