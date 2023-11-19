İstanbul

Filmin halkla ilişkiler ve iletişim hizmetlerini yürüten şirketten yapılan yazılı açıklamaya göre, 8 Aralık'ta vizyona girecek filmin detaylı fragmanı resmi YouTube kanalında yayınlandı.

Yönetmenliğini Ali Ayyıldız'ın üstlendiği filmin senaryosu Ali Ayyıldız, Lütfi Albayrak ve Sezgin Irmak'ın imzalarını taşıyor.

Kral FM'in medya sponsorluğundaki filmde Göğebakan'ı canlandıran Burak Sevinç'e, Tuvana Türkay ve Hande Soral eşlik ederken, filmin oyuncu kadrosunda Merve Kansu, Necmi Yapıcı, Feride Çetin, Levent Tülek, Durukan Çelikkaya, Faruk Pakiş ve Güney Kılınç yer alıyor.