Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararına göre, 26 mülki idare amiri mülkiye müfettişi olarak atandı, 14 kaymakam ve 7 vali yardımcısı ise taşra teşkilatlarından merkez teşkilatlarındaki görevlere getirildi.

Mülki idare amirlerinden 113'ü kaymakamlıktan vali yardımcılığına, 41'i vali yardımcılığından kaymakamlığa atandı.

İstanbul'da 5 vali yardımcısı ve 12 ilçeye kaymakam atandı. Ankara'da ise 6 vali yardımcısı ile 9 ilçeye kaymakam ataması gerçekleştirildi.

Söz konusu karar, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince alındı.

AA