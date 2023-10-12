Kocaeli

Kocaeli Sanayi Odası öncülüğünde 64 şirketin katılımıyla kurulan Kocaeli Savunma Sanayi ve Ticaret AŞ, savunma sanayisine kentten gelecek katkıyı artırarak yerlileştirme çalışmalarına destek veriyor.

Karada, havada ve denizdeki askeri unsurların hedefi tam isabetle vurması için havadaki ısı, nem, basınç, coğrafi yön-konum ve rüzgar değerlerini ölçen sistem, Kocaeli'de 1,5 yıllık AR-GE çalışması sonucu geliştirildi.

Testleri başarıyla geçen "Meteorolojik Gözlem ve Küresel Konumlandırma Sistemi"nde (MGKS) siparişler gelmeye başladı.

Haberleşme protokollerinin daha çok alternatife sahip olması, 4 farklı uydu sisteminden küresel mevki ölçümü yapabilmesi gibi yurt dışındaki benzerlerinden pozitif ayrışan sistem; tank, gemi, top ve füze bataryaları ile radar ve kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer (KBRN) sistemlerinde kullanılabiliyor.

ASELSAN'ın geliştirdiği sistemlerde kullanılan MGKS sayesinde toplanan bilgiler, veri paketinde her 100 milisaniyede bir iletişim arayüzü aracılığıyla 9600 baud hızında (seri iletişim sinyalinin saniye başına düşen sayısı) iletiliyor.

Yazılımı Türk mühendislerine ait, yüzde 90 yerliliğe sahip olan sistem, ASELSAN tarafından "Millileştirmenin Altın Çağı Ödülü"ne de layık görüldü.

Kocaeli Savunma Sanayi ve Ticaret AŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hasan Tahsin Tuğrul, Kocaeli'nin ülke ticaretinin yüzde 17'sini yapan, sanayi bakımından çok güçlü bir il olduğunu, bunun tabanında da otomotiv, makine, kimya gibi ana sektörlerin bulunduğunu söyledi.

Donanma Komutanlığının da Gölcük'te olmasından hareketle savunma sanayisine üyelerin ilgisinin olmasına rağmen katkılarının az olduğunu gözlemlediklerini belirten Tuğrul, bu alanda daha fazla çalışma yapmak için üyelerin de görüşlerini alarak 64 ortakla firmayı oluşturduklarını kaydetti.

Tuğrul, amaçlarının doğrudan doğruya savunma sanayisine Kocaeli'den gelecek katkıyı artırmak olduğunu dile getirerek, oda üyeleriyle güç birliği yaparak daha iyi neler yapabileceklerini ortaya koyduklarını anlattı.

Çalışmalarında ASELSAN'ın millileştirme projesini ön plana aldıklarını ifade eden Tuğrul, "Bu kapsamda meteorolojik gözlem ve küresel konumlandırma cihazını geliştirdik. Bu cihaz, doğrudan doğruya ASELSAN'ın askeri atışlarında nokta atışını sağlayacak koordinatların kazanılmasına öncülük eden, hava şartları, nem, rüzgar gibi koşullara göre koordinat düzenlemesi yapıyor. Bu cihaz sadece askeri amaçlı değil, savunma sanayi dışında sivil sektörde, tarımda, orman yangınlarının gözlemlenmesinde de kullanılabilen bir cihaz." diye konuştu.

"Ürünleri teslim etmeye başladık"

Tuğrul, yaklaşık 1,5 yıllık AR-GE çalışmasının ardından cihazın tüm askeri testlerden ilk adımda geçtiğini belirterek, bu sayede ASELSAN'ın tedarikçisi sertifikasını aldıklarını söyledi.

ASELSAN tarafından "Millileştirmenin Altın Çağı Ödülü"ne layık görüldüklerini ifade eden Tuğrul, artık üretim yaparak ürünleri teslim etmeye başladıklarını dile getirdi.

Tuğrul, şöyle devam etti:

"Yurt dışındaki ürünlerle karşılaştırdığınızda bizimkinin tepkime süresi çok kısa. Avrupalı örnekleri ve şu ana kadar sektörün öncüsü firmanın yaptığı ürünlerde 7 saniyeye kadar bir tank birdenbire yön değiştiriyor. Değiştirdiği anda yurt dışından alınan cihazın tepkime, tekrar doğrulama süresi 7 saniye tutuyor, bizimki ise 1 saniyenin altında. Dolayısıyla bu çok önemli askeri araçlar açısından; döndüğü anda da kendi konumunu verebilmeli. O bakımdan bu yönüyle çok üstündür. Üzerinde tonlarca ağırlık gelmişçesine testlere tabi oldu. Dünyanın kullandığı askeri testlerin tamamından geçmiş oldu. O bakımdan da çok mutluyuz. AR-GE'yi tamamladıktan sonra bu yıl içerisinde hedefimiz önce 20 ürünle bu yılı kapatmaktı. Şu anda sipariş 40'ı geçti. Önümüzdeki yıl için ordunun planlamalarını takip ediyorum, sadece askeri amaçla bu rakamın 200'ü aşacağı gözüküyor."

Askeri olarak cihazın havada, karada ve denizde de kullanılabildiğini belirten Tuğrul, cihazın gelecek dönemde modernazisyon çalışmalarında kullanılma durumuna yönelik üretim güçlerini de artırmaya çalıştıklarını kaydetti.

Tuğrul, cihazı farklı sektörler için geliştirmeye devam ettiklerini sözlerine ekledi.