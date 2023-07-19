Tokyo

Yunus Emre Enstitüsünün (YEE) Tokyo'da açtığı kumaş baskı sergisinde konuşan yazılım mühendisi Satoko, eğitim ve meslek hayatı ile Türk kültür-sanat eserlerine merakını anlattı.

Çocukluğunda Yunan ve Roma dönemi taş anıtlarına ilgisinin oluştuğunu kaydeden Satoko, sonraki dönemde bu ilginin camiler dahil İslam eserlerine doğru kaydığını belirtti.

Lisedeyken Venedik ve Osmanlı arasındaki savaşları okuduğunu söyleyen Satoko, mühendislik eğitimi aldığı üniversitede Osmanlı tarihini özel olarak araştırmaya başladığını kaydetti.

Mezuniyet sonrası iş hayatına atıldığını, bu dönemde kısa süreli tatil için Türkiye'ye gittiğini anlatan Satoko, müzeler dahil gezdiği yerlerde gördüğü kumaş baskı çalışmalara hayran kaldığını dile getirdi.

Ülkesine döndükten sonra kumaş baskı eserleri araştırdığını kaydeden Satoko, Tokat kültürü ve stilinin farkını öğrendiğini ve araştırmalarını Türkiye'de sürdürme kararı aldığını ifade etti.

Satoko, tanıdığı koleksiyoner bir Japon arkadaşı vasıtasıyla gittiği Tokat'ta, uzmanlarından kumaş baskı sanatının inceliklerini öğrendiğini anlattı.

Eski baskı ve yazmalardan etkilendi

Tokat'taki eğitiminde, en çok "eski baskılar ve yazmalardan" etkilendiğini vurgulayan Satoko, "ufuk açıcı" şeklinde nitelediği bu motiflerin, kalıpları olmadığı için unutulmaya yüz tuttuğunu söyledi.

Eski motiflerin bugüne kazandırılması fikrinin doğduğunu ve kalıpsız motifleri kaydedip katalogladığını aktaran Satoko, oluşturduğu ahşap kalıplarda, aynı motifleri orijinalini bozmadan yapabildiğini bildirdi.

Satoko, "unutulan Türk kumaş baskı eserlerini gün yüzüne çıkarmanın ve benzer eserler oluşturmanın" hayalini kurduğunu belirtti.

Mesleğiyle iç içe sürdürüyor

Tokat'ta öğrendiği kumaş baskı sanatını, Tokyo'da tanıtmayı hedeflediğini aktaran Satoko, Türkiye'ye 10'dan fazla kez seyahat ettiğini ve meslek hayatının ilk aşamalarında zorluk yaşadığını kaydetti.

İlk firmasında uzun saatler çalışması gerektiği için Tokat'a gideceği zaman işten ayrılmak zorunda kaldığını anlatan Satoko, biriktirdiği parayla hayatını bir süre idame ettirdiğini söyledi.

Satoko, daha sonra hem kumaş baskı hem de mühendislik mesleğini eşgüdüm halinde sürdürebileceği esnek çalışma saatlerine sahip bir firmada işe başladığını belirtti.

Bu şekilde sergi ve atölye çalışmaları yapabildiğini dile getiren Satoko, kumaş baskı sanatı ve Japonların kültür-sanat faaliyetlerinin tanıtımına verdiği destek nedeniyle YEE'ye teşekkür etti.

AA