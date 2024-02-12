Ziraat Türkiye Kupası çeyrek ve yarı final kura çekimi, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde yapıldı.

Fatih Karagümrük, çeyrek finalde Galatasaray ile eşleşti. Bu eşleşme sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Fatih Karagümrük Yönetim Kurulu Üyesi Muhammet Ali Bahar, her iki kulvarda mücadeleye devam edeceklerinin altını çizerek, şunları söyledi:

"Türkiye Kupası’nda Galatasaray ile eşleştik. Kupayı kazanmak istiyorsanız, Galatasaray’ı yeneceksiniz. Biz Karagümrük olarak ligde ve kupada elimizden gelenin en iyisini yaparak inancımız ve mücadelemizle yolun sonuna kadar yürüyeceğiz. Biz rakip ayırt etmiyoruz. Bu armanın olduğu yerde mücadele sonuna kadar sürer. Lig maçıysa 3 puanı, kupa maçıysa turu geçmeyi hedefliyoruz. Galatasaray ile Süper Lig’de oynadığımız maçta ofsayt sebebiyle verilmeyen gol ile kaybettik. Umarım bu maçta öyle olmaz ve turu geçen taraf biz oluruz."