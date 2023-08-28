MUĞLA (AA) - Muğla Vali Yardımcısı ve Menteşe Kaymakamı Mehmet Eriş, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Cumhur Çoban, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Celal Ateş, Muğla Otogarı'na gelen öğrencileri karşıladı.

Ateş, burada yaptığı konuşmada, öğrencilere yeni başlayacakları üniversite yaşantısında yalnız olmadıklarını göstermek adına her yıl tören düzenlendiğini söyledi.

Ateş, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinin akademik çalışmaları ile isminden söz ettiren ayrıcalıklı bir üniversite olduğunu dile getirdi.