Bayram tatilini geçirmek üzere Muğla'ya gelen ziyaretçiler, turistik ilçeleri hareketlendirmeye devam ediyor. Bayramı Bodrum ilçesinde geçirmek isteyenler, kara yolu trafiğinde yoğunluğa neden oldu.

Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı asayiş, trafik ve sivil ekipler Güvercinlik uygulama noktasında denetimlerini sürdürdü. Denetimlerde uyuşturucu arama köpeği "Efor" da bazı araçlar üzerinde arama yaptı.

Ekipler durdurdukları araçlardaki bazı çocuklara çeşitli hediyeler ve broşürler verirken, vatandaşların Kurban Bayramı'nı da kutladı.

Polis ekipleri de Torba uygulama noktasında denetimlerine devam etti. Kent merkezinde bazı güzergahlarda trafik yoğunluğu da zaman zaman arttı.

Marmaris

Marmaris'te tatilcilerin yoğunluğu trafikte zaman zaman kuyruklara neden oluyor.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ilçenin giriş mahallesi Çetibeli'ndeki kontrol noktasında tatilcilerin bayramını kutlayıp çikolata ikram etti.

Ekipler tatilcilerin kurallara riayet etmeleri uyarısında bulundu. Marmaris Emniyet Müdürlüğü ekipleri de ilçe girişi kontrol noktasında tatilcilerin bayramını kutladı.

Fethiye

İlçeye gelen tatilciler, Ölüdeniz Mahallesi'ne giden yolda yaklaşık 5 kilometrelik araç kuyruğu oluşturdu. Trafikte aksamaların önüne geçmek için jandarma ekipleri kavşaklarda ve yolda görev yaptı.

Mahalledeki Belcekız ile Kumburnu plajlarına gitmek isteyen bazı tatilciler ise kuyruk nedeniyle araçlarını park ederek sahile yürüyerek ulaştı.

AA